Cibo spazzatura: cos’è, i rischi e cosa accade al corpo quando si mangia junk food

Il consumo frequente di cibo spazzatura può avere effetti indesiderati sulla salute. Scopriamo cos’è e le conseguenze sul nostro corpo

Molte persone trovano conforto in alimenti poco sani – il cosiddetto cibo spazzatura – ovvero alimenti spesso già pronti o facili da preparare, che appaiono la soluzione adatta per risparmiare del tempo. Il consumo frequente di junk food, a lungo andare, può comportare problemi non indifferenti alla nostra salute, in primis sovrappeso e malattie come diabete, colesterolo alto e patologie cardiovascolari. Per questo, nonostante ne sentiamo spesso parlare, è necessario sapere quali cibi rientrano in questa categorie e quali sono le caratteristiche per riconoscerli, perché non è sempre facili identificarli.

Innanzitutto va chiarito che per junk food o cibo spazzatura si indicano tutti quei cibi ipercalorici ma con un bassissimo apporto nutrizionale. Presentano infatti una concentrazione esagerata di grassi, (specialmente di acidi grassi saturi e/o trans, derivati da oli di scarsa qualità), glucidi semplici e raffinati, conservanti artificiali e sostanze chimiche dannose. Molto spesso sono alimenti derivati da scarti della catena alimentari o fatti con materie prime di scarsissima qualità. Tra gli alimenti più consumati ci sono sicuramente gli hamburger, le patatine fritte, le merendine, gli snack confezionati, bibite gassate e gli hot dog.

Cibo spazzatura: attenzione agli effetti sul nostro organismo

Gli alimenti classificati come poco salutari, hanno conseguenze spiacevoli sul nostro organismo. Gli effetti istantanei sono: un esagerato incremento dei livelli di glucosio nel sangue e lo sviluppo della dopamina, che comporta un senso di appagamento e felicità. Tuttavia l’effetto termina in breve tempo e lascia posto a senso di spossatezza e irritabilità. Il basso potere saziante – perché ricco di grassi e zuccheri assorbiti rapidamente dall’organismo – porta ad ingerirne in grosse quantità e ad avere il desiderio di consumare altro cibo.

L’alta concentrazione di sale inoltre può portare alla disidratazione, che nuoce soprattutto al cuore e ai reni con innalzamento di pressione. Il cibo spazzatura provoca problemi anche sulla salute mentale perché è scientificamente stato provato che crea dipendenza. Infatti i conservanti e gli additivi presenti al suo interno lo rendono gustoso e appetibile a tal punto da avere la sensazione di non poterne fare a meno. Questa sensazione è stata spesso paragonata a quella suscitata dalle sostanze stupefacenti.

Inoltre il cibo spazzatura produce danni all’ippocampo, la regione del cervello coinvolta nei processi legati all’apprendimento e alla memoria nonché deputata al controllo dell’appetito. Una dieta a base di alimenti poco salutari compromette la sua funzionalità e alla vista del cibo spazzatura ritornano a galla le sensazioni piacevoli provate nel mangiarlo e di conseguenza, lo consumiamo anche se il nostro organismo non ne ha bisogno.