Archiviate le sfumature chiare tipiche dell’estate, ecco che arriva il Chocolate Almond, già di tendenza per le celeb americane.

Continua a leggere

Perfetto per le more naturali, prevede una base scura illuminata da riflessi beige dorato: un castano morbido e profondo, non troppo dark, che lascia spazio a piccoli accenti di luce sulle lunghezze.

Continua a leggere

Cos’è il Chocolate Almond

L’hairstylist di Chicago Karissa Schaudt, intervistata dal sito Popsugar, ha spiegato che: “Il Chocolate Almond è un colore d’effetto ma di facile manutenzione, che anche in questi tempi incerti consente di ridurre al minimo gli appuntamenti dal parrucchiere. Mixando diversi riflessi, è in grado di illuminare l’incarnato con un risultato assolutamente naturale“.

Continua a leggere

Niente di meglio per chi desidera dare un twist alla propria chioma castana o rinfrescare il look a vecchi shatush, balayage e via discorrendo, magari abbinandolo a uno dei nuovi tagli per capelli di tendenza per l’autunno/inverno 2020.

L’obiettivo del Chocolate Almond è quello di creare un colore capelli di facile manutenzione, che permette di tornare dal parrucchiere anche a distanza di molto tempo, visto che si tratta di un lavoro soprattutto sulle lunghezze.

Una scelta pratica e facilmente adattabile sia sui tagli corti sia su quelli più lunghi, come insegnano Kim Kardashian e il suo colorist Chris Appleton.

Continua a leggere

Continua a leggere

Muse di stili e tendenze sono anche le francesi Julia Restoin Roitfield, classe ed eleganza senza confronto con la sua chioma castana, e Gabrielle Caunesil, modella e influencer. Il loro castano è sinonimo di stile senza tempo.

Insomma, il Chocolate Almond è solo l’ultima delle tendenze per i capelli dell’autunno 2020.

Oltre alle sfumature innovative che faranno di voi delle donne super chic e alla moda, come dimenticare i tagli super fashion che accompagneranno le fredde giornate invernali, come il Wavy Bob sfoggiato dalla bomba sexy Jennifer Lopez.