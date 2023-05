Sembra il castello delle fiabe, ma è una delle chiese più incredibili al mondo: dove è possibile visitarla

Le chiese non sono solo luoghi di culto, ma anche monumenti e attrazioni per i turisti: ecco dove si trova una delle più incredibili al mondo.

Ci sono diversi modi per organizzare un viaggio: c’è chi magari parte all’avventura senza una meta ben precisa e chi invece preferisce programmarsi un preciso itinerario di luoghi da visitare. Tra le attrazioni d’interesse che possiamo trovare in qualsiasi città nella quale andiamo ci sono ovviamente i monumenti religiosi come le chiese, che non sono soltanto luoghi di culto, ma anche attrazioni turistiche.

In ogni città del mondo esiste almeno un luogo di culto che richiama la religione principale del posto e in moltissimi casi sono estremamente affascinanti anche per chi non è credente o segue una religione diversa da quella autoctona. Le chiese, per esempio, sono uno dei tratti distintivi più celebri dell’Italia, tuttavia anche in giro per il mondo si possono trovare posti del genere: come questo santuario, che sembra un vero e proprio castello delle fiabe.

Le chiese non sono solo luoghi religiosi, ma un vero e proprio patrimonio

Come abbiamo detto in precedenza, le chiese non sono soltanto un luogo da visitare per praticanti religiosi: sono tratti distintivi della cultura e della storia di un determinato paese. Questi monumenti sono stati creati con un preciso stile architettonico e al loro interno sono spesso presenti sculture, dipinti e affreschi che rappresentano un patrimonio artistico di inestimabile valore. Ecco perché bisognerebbe sempre recarsi nelle chiese, battisteri, monasteri, cattedrali e altri luoghi di culto quando ci si trova in una nuova località.

È chiaro che bisogna sempre rispettare la religione di un determinato popolo e i suoi luoghi di culto, che non sono da trattare come una mera attrazione turistica. In molti casi per entrare in questi posti bisogna togliersi le scarpe, stare in silenzio e soprattutto non scattare foto e non registrare video. Tra le tante attrazioni nel mondo sicuramente il Santuario di Las Lajas è una delle più affascinanti.

Santuario di Las Lajas, in che paese si trova e come raggiungerlo

Si tratta di un luogo di culto e pellegrinaggio collocato al confine tra Ecuador e Colombia che costituisce uno dei posti più suggestivi dell’intero Sud America. È una chiesa spettacolare costruita nel 1916 dall’architetto colombiano Lucindo Espinosa e dall’ingegnere ecuadoriano J. Gualberto Pérez, ma inaugurata soltanto nel 1949. La basilica è in stile neogotico e la sua particolarità è che si trova a 100 metri dal suolo.

La chiesa è stata realizzata al di sopra di un canyon formato dal fiume Guáitara. È situata su un ponte lungo 20 metri e largo 17 metri ed ha una struttura interna di 27,50 metri, con uno sfondo largo 15 metri. Sembra un vero e proprio castello delle fiabe e sicuramente dovrà rientrare nel vostro prossimo itinerario se avete intenzione di visitare la Colombia.