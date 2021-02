Se c’è una cosa che Chiara Ferragni ci sta insegnano negli ultimi mesi è quanto possiamo osare con i nostri look anche in dolce attesa. Con l’avvicinarsi della primavera e le prime giornate di sole, è tempo di sbizzarrirsi con colori accesi e vivaci: e non c’è pancione che tenga! Infatti, se c’è una tendenza del 2021 che ci ha completamente conquistate è quella dei look color block, realizzati accostando tonalità di colore intense e vivaci, proprio come quelle che esibisce Chiara Ferragni nel suo ultimo post Instagram.

Il trench super pink che ci fa sognare la primavera!

Un esempio? Il completo in lana turchese di Vicolo.official, con tanto di trecce, calze super coprenti nere, francesine e mini bag, sempre nere, e, per finire i bellezza, un frizzante e irriverente trench total pink firmato Chiaraferragnibrand, protagonista assoluto dell’ultimo scatto dell’influencer.

Il color block si crea abbinando colori vivaci e differenti tra loro, meglio se complementari, in questo caso il rosa e celeste, declinati in diverse tonalità su capi d’abbigliamento e accessori, per ottenere un look originale e frizzante come le prime giornate di primavera. L’unica regola da seguire è quella di indossare solo capi e accessori a tinta unita: da evitare in modo categorico le fantasie!

Il look sporty chic!

Se non è color block allora è ton sur ton, come dimostra un altro splendido scatto dell’influencer. Protagonisti assoluti sono, in questo caso, i leggings blu super lucidi di Calzedonia, che Chiara ha scelto di abbinare a una felpa della sua nuova collezione Primavera 2021.

In gravidanza si tende spesso e volentieri a nascondere il pancione sotto indumenti larghi e over size. Nella maggior parte dei casi, l’effetto non è quello sperato, a meno che l’obiettivo non fosse quello di somigliare a una mongolfiera. Non abbiate paura e seguite l’esempio di Chiara Ferragni che, in fatto di look e tendenze, è maestra!