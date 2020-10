In più di un’occasione Chiara Ferragni ha dimostrato di essere una vera leonessa quando si tratta di difendere amici e famiglia, ma soprattutto la libertà di essere se stessi. Soprattutto quando il tema dei commenti, più o meno al vetriolo, postati da fan o haters, riguardano il suo piccolo Leo.

Il tenero video di Leone e Nina

A poche ore dal post che immortala la nuova futura Ferragnez, ritratta nel suo primo selfie, ancor prima di aver visto negli occhi per la prima volta mamma e papà, l’imprenditrice digitale ha condiviso un video che ritrae il primogenito, Leone.

Nei fotogrammi il piccolo di casa appare insieme a un’amichetta, Nina, e tra un gioco e l’altro i due pargoli si scambiano un bacino. Poco dopo la bambina lo abbraccia e la voce fuoricampo di Chiara incita il figlio a ricambiare l’affetto dimostratogli.

Il commento: “E se fosse stato un amichetto?”

Ovviamente il video è stato sommerso da una valanga di complimenti e tenerezze. Qualche critica o commento sagace però non manca mai. Subito un utente ha commentato: “Se fosse stato con un suo amichetto? Sarebbe scappato il bacino oppure è too much?”.

Chiara Ferragni: “In questa famiglia l’amore non ha limiti”

La Ferragni non ci ha messo molto a intercettare il messaggio, pochi minuti più tardi è arrivata la risposta: “Se anche scappasse non sarebbe assolutamente un problema. Leo è nato in una famiglia che pensa che l’amore non abbia limiti”.

I Ferragnez baciano un po’ chi gli pare

Non è la prima volta che l’influencer si schiera apertamente contro omofobia e pregiudizi. Solo pochi mesi fa Morena Amore, nota YouTuber, aveva pubblicato un video dove si spendeva in una serie di dichiarazioni contro gli omosessuali. Amore dichiarava di non essere contro i gay, ma di temere per l’innocenza dei bambini.

Chiara Ferragni aveva commentato il caso, ma un utente aveva deciso, o tentato, di metterla in difficoltà chiedendole: “Cosa dirai a tuo figlio quando chiederà mamma perché si baciano?“.

La mamma di Leo non aveva avuto alcun dubbio neanche in quell’occasione: “Direi semplicemente che sono due persone che si amano, è tanto difficile? Certi commenti mi inorridiscono”.