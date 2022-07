Chiamare il partner dal Metaverso: puoi farlo con ELIMOBILE

Avete trovato la vostra anima gemella e non vorreste separarvi nemmeno per un minuto, anche se state ore a vivere la vostra vita virtuale nel Metaverso? Niente paura, con Elimobile potete telefonare alla vostra dolce metà tutte le volte che volete, senza spendere tanto!

Tra i posti più strani dove stare in intimità c’è sicuramente il Metaverso, il mondo virtuale dove poter vivere esperienze tramite il proprio avatar. Le coppie che vivono il loro rapporto a distanza possono incontrarsi e divertirsi insieme, lasciandosi andare ad avventure sempre nuove per sentirsi ancora più vicino. Tenersi per mano, abbracciarsi e baciarsi nella realtà virtuale è un ottimo modo per mantenere vivo il rapporto e sentirsi meno lontani!

Ma potete anche telefonarvi e fare delle videochiamate con Elimobile, ad esempio, che è la nuova compagnia telefonica virtuale di Elite, società nata da un’idea di Mario Colabufo e Gianluca Vacchi che offre al suo interno anche la possibilità di acquistare Elite Token con cui fare acquisti nel Metaverso. Ma come funziona questo operatore social? Il funzionamento è semplice, con l’acquisto di una SIM attivabile in sole 24 ore si può sottoscrivere una delle tante offerte molto convenienti per telefonare al vostro partner senza spendere una fortuna, anche nel mondo reale!

Volete qualche esempio? I pacchetti disponibili tramite Elimobile sono tre con ricarica mensile ed una con pagamento annuale. Nello specifico sono:

Entry – 4,99 euro al mese che prevede 30 giga di traffico internet e minuti illimitati oltre a 100 sms; Easy – gratis il primo mese e poi a 6,99 euro mensili con 60 giga di traffico internet, 100 sms e minuti illimitati; Elite – a 9,99 euro al mese con giga illimitati per il primo anno e poi 120 giga per il traffico internet, 100 sms e minuti illimitati; Elite x12 è il piano annuale che vi offre 120 giga di traffico internet mobile al mese, minuti illimitati e 100 SMS.

Elimobile si appoggia alla rete WindTre con traffico in 4,5G che garantisce una copertura del 99,7% della popolazione e la possibilità di navigare senza limiti di velocità. In più tutte le soluzioni prevedono anche l’accesso gratuito all’app Elisium che vi permette di godere di contenuti esclusivi, oltre che l’accumulo di Elicoin, la moneta di Elimobile con cui poter fare acquisti e ottenere sconti. Gli Elicoin si guadagnano facendo attività fisica, magari con il vostro partner, grazie alla sotto-app interna Run With Me.

In sostanza Elimobile è la prima società di telecomunicazioni a consentire l’uso di token crittografici e Nft per ottenere contenuti creati da celebrità come web series, interviste, corsi di formazione e video che potrete godervi da soli o insieme al vostro partner. La società di cui fa parte, Elite, ha inoltre acquistato uno degli edifici di pregio nella Crypto Valley per stabilire la sua presenza virtuale nel Metaverso con lo scopo di ospitare vari eventi, spettacoli, show, mostre, ecc.

Insomma, per le coppie distanti ma vicine nel Metaverso è un bel modo per condividere esperienze, rompere la routine e mantenere viva la passione anche a distanza, non credete?