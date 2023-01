Chi era Tatjana Patitz, la musa di Peter Lindberg

Tatjana Patitz, una delle prime supermodelle nella storia del fashion system, è morta all’età di 56 anni dopo aver scolpito il suo nome nel cuore di milioni di persone. Musa di Peter Lindberg, è considerata tra le più grandi bellezze di sempre e con il suo carisma ha conquistato passerelle e copertine di mezzo mondo.

Tatjana Patitz supermodella tra le più amate degli anni ’80 e ’90

Foto Instagram | @amandawakeley – Tatjana Patitz

Tatjana Patitz, modella di Vogue tra le prime top model della storia, ha aperto la strada alla figura delle supermodelle con la sua straordinaria ascesa nel fashion system e una carriera strabiliante esplosa tra gli anni Ottanta e Novanta.

Poche ore fa, secondo quanto battuto dalla rivista americana diretta da Anna Wintour, si è spenta all’età di 56 anni. Ma chi era esattamente l’icona della moda che ha ammaliato milioni di persone e conquistato gli stilisti più famosi del pianeta?

Cresciuta in Svezia, figlia di madre estone e padre tedesco, Tatjana Patitz ha esordito come fotomodella appena 17enne. Sguardo magnetico e carisma indiscutibile, è diventata simbolo di una bellezza senza fronzoli capace di oscurare tutto e tutti al suo passaggio. “Un mix tra Romy Schneider e Monica Vitti“, l’ha definita Wintour ricalcando il ritratto della supermodella che fu musa ispiratrice di Peter Lindberg.

Da sempre riservatissima, viveva in ranch in California, nella Santa Ynez Valley, preferendo un’esistenza lontana tranquilla alla seducente atmosfera di città effervescenti come New York o Los Angeles.

Professionista e madre premurosa, Tatjana Patitz ha costruito un percorso incredibile nel mondo della moda senza fare mai un passo di troppo. Pacata in passerella come davanti agli obiettivi dei paparazzi, non ha mai nascosto il suo profondo legame con le sue origini e con il figlio, Jonah.

Il suo nome, insieme a stelle come Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington e Naomi Campbell, fu tra le scelte di George Michael per apparire nel suo video Freedom! 90. La sua ultima immagine pubblica fu scattata da Tina Barney alla fine del 2019 e la vide insieme all’amato figlio, in un ultimo scorcio di vita regalato al mondo.