Gli scandali a corte sono tra le notizie più succose di sempre, è inevitabile: il gossip, negli ultimi anni, ce ne ha dato prova. Ma questa volta non c’è niente di cui sorprendersi. Infatti, sebbene sia davvero poco conosciuta, Laura Lopes non è certo un nome di cui non si è mai parlato.

Continua a leggere

Continua a leggere

Si tratta della sorellastra dei principi William e Harry, figlia del precedente matrimonio di Camilla Parker Bowles.

Continua a leggere

Leggi anche I 10 attori italiani più belli degli ultimi tempi

Chi è Laura Lopes

Il suo vero nome è dunque Laura Rose Parker Bowles, ma si fa chiamare da molto tempo con il cognome del suo marito. Questa scelta è in linea con il suo desiderio di rimanere lontana dalle luci dei riflettori, nonostante il legame di parentela con la famiglia reale inglese. È infatti la sorellastra di William e Harry, nata dalle prime nozze della duchessa di Cornovaglia.

Leggi anche le ultime indiscrezioni su una possibile gravidanza di Meghan Markle

Continua a leggere

Continua a leggere

Laura, classe 1978, è la figlia di Camilla e Andrew Parker Bowles, i quali hanno avuto anche un figlio maschio di nome Tom (il primogenito). Ha studiato nel Dorset, in un collegio cattolico femminile, poi ha frequentato la Oxford Brookes University laureandosi in Storia dell’arte. Da sempre appassionata di questo mondo, ha avuto grandi opportunità per entrarne a far parte, come ad esempio uno stage presso la Collezione Peggy Guggenheim di Venezia.

La vita da sorella segreta

Di Laura non sappiamo moltissimo, perché ha sempre preferito rimanere all’ombra della famiglia reale. Oggi lavora come gallerista presso la sua Eleven Gallery, di cui è anche socia fondatrice dal 2005. E conduce una vita “normale”, senza dover costantemente pensare a come sfuggire agli obiettivi dei fotografi.

Laura si è sposata nel 2006 con Harry Lopes, commercialista di ascendenze nobiliari del quale ha deciso di adottare il cognome. I due hanno una splendida famiglia: nel 2008 è nata la loro primogenita Eliza, mentre l’anno seguente sono arrivati i gemellini Gus e Louis.

Continua a leggere

Continua a leggere

Foto Getty Images | Matt Cardy

Le sue apparizioni pubbliche

Nonostante il desiderio di rimanere nell’anonimato, Laura Lopes ha fatto qualche comparsa in pubblico. Una delle occasioni più importanti nella quale lei e suo fratello hanno deciso di mostrarsi è stato il matrimonio della madre Camilla con il principe Carlo del Galles. Quest’ultimo, padre di William e Harry, è diventato dunque il patrigno di Laura e Tom.

Continua a leggere

Continua a leggere

Qualche anno dopo, la primogenita della Lopes ha partecipato alle nozze di William e Kate Middleton, nel ruolo di damigella d’onore. Laura è intervenuta, in qualità di sorellastra e di cognata “segreta” di Kate. Ma a parte queste rare eccezioni, di lei non si sente mai parlare. La sua vita continua serenamente ben lontana da quello che accade a corte.