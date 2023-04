Che differenza c’è fra aspirapolvere e scopa elettrica senza filo?

Aspirapolvere e scopa elettrica senza filo sono elettrodomestici simili perché, dopotutto, condividono la finalità d’uso: aspirare lo sporco depositato sui pavimenti.

Ciò nonostante, presentano delle differenze, alcune delle quali sono meno ovvie di quanto potrebbe sembrare. La più palese è quella della presenza o dell’assenza del filo, due opzioni che offrono pro e contro sui quali ragionare in base alle caratteristiche della propria casa.

L’opzione a batteria, come quella delle scope elettriche senza filo di Rowenta, è sicuramente la più comoda per spazi dove serve una maggiore libertà di movimento. L’aspirapolvere, invece, potrebbe far comodo per lavori di pulizia più profondi e per prendersi cura di ambienti molto grandi.

Differenza tra aspirapolvere e scopa elettrica

La principale differenza risiede nella loro struttura. L’aspirapolvere ha un corpo principale con una base con ruote che contiene il motore, il contenitore per la polvere, il sistema di filtraggio e la bocchetta di aspirazione. La scopa elettrica o scopa versatile, invece, è un corpo unico che termina con una testina aspirante integrata.

Un’altra differenza importante è l’alimentazione. L’aspirapolvere è alimentato da una presa di corrente a muro tramite un cavo elettrico. La scopa elettrica, invece, può essere alimentata da una batteria ricaricabile e funzionare senza fili.

Inoltre l’aspirapolvere è generalmente più potente rispetto alla scopa elettrica, e quindi più adatto per la pulizia di tappeti e moquette, auto o divani. La scopa elettrica, invece, è più leggera e maneggevole ed è l’ideale per le pulizie quotidiane veloce.

Caratteristiche di ognuna

L’aspirapolvere beneficia di un motore più potente e di una capacità di aspirazione maggiore. Sul mercato è possibile scegliere tra una grande varietà di modelli, tra cui quelli a traino, quelli a mano, i robot e molti altri ancora. Molto apprezzati, ad oggi, sono quelli dotati di aspirazione regolabile, sistema di filtraggio HEPA e tecnologia anti-allergia.

La scopa elettrica, invece, può essere la scelta ideale per le pulizie domestiche quotidiane, dal momento che è un elettrodomestico leggero, maneggevole e facile da usare. È perfetta per pulire pavimenti in legno, piastrelle e moquette grazie alle spazzole e agli accessori specifici per diverse superfici. Una gran varietà di scope elettriche è anche dotata di filtri HEPA, utili per catturare polvere e allergeni e respirare un’aria più pulita in casa.

Un’altra caratteristica interessante della scopa elettrica è la sua silenziosità, che la rende perfetta per chi vive in appartamenti con pareti sottili o con inquilini sensibili ai rumori.

La maggior parte dei modelli di scopa elettrica sono senza filo, il che significa che si alimentano con batterie ricaricabili a durata limitata. Questo aspetto è da valutare con attenzione, soprattutto chi ha una casa di grandi dimensioni, per le quali una batteria poco potente lascerebbe con il lavoro di pulizia svolto a metà.