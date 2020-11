Charli D’Amelio è la queen incontrastata di Tik Tok e i numeri lo dimostrano. La ragazza, ad appena 16 anni, è la prima creator a raggiungere il traguardo dei 100 milioni di follower su Tik Tok.

Una cifra incredibile, se si pensa che Charli solo un anno fa aveva circa 6 milioni di seguaci e oggi è la tiktoker più famosa al mondo.

E forse sembra ancora più incredibile che sia riuscita a raggiungere questa cifra così importante proprio in questi giorni. Questo perché Charli D’Amelio, recentemente, ha fatto decisamente arrabbiare i suoi fan.

Ecco perché Charli D’Amelio ha perso un milione di follower

La ragazza è stata ripresa e postata poi su YouTube mentre diceva alcune frasi poco carine e irrispettose nei confronti di chi la segue. Le parole, pronunciate dalla tiktoker, sono state mal digerite dai sui follower che non l’hanno duramente attaccata. Ma non solo. Infatti, Charli nel giro di poche ore ha perso circa 1 milione di seguaci.

“Mi sarebbe piaciuto avere ancora più tempo. Ti immagini se raggiungessi i 100 milioni un anno dopo aver raggiunto un milione?” questa la frase incriminata pronunciata da Charli mentre si trovava a cena con la sua famiglia in occasione dello show a puntate, pubblicato su YouTube, Dinner with the D’Amelios.

Le critiche ricevuto dai fan

I fan hanno decisamente preso male le parole della ragazza e la sua reazione non è stata da meno. La tiktoker, infatti, si è sfogata in una live su Instagram, dove ha raccontato di aver ricevuto anche minacce di morte gratuite e ingiustificate.

La ragazza, piuttosto provata dalle critiche, ha persino pensato di abbandonare i social. Fortunatamente non l’ha fatto ed è stata ripagata dai suoi followers, che l’hanno compresa e supportata.

Charli D’Amelio donerà 100mila dollari all’American Dance Movement

Nonostante la sua giovane età, Charli D’Amelio guadagna circa 100mila dollari per ogni contenuto sponsorizzato su Tik Tok. Secondo Forbes, il patrimonio della creator si aggirerebbe intorno ai 4 milioni di dollari netti l’anno.

Charli ha festeggiato il traguardo importante con un live su Instagram: “Non so neanche come reagire, perché non sembra reale. Sono in bagno a guardare i montaggi su Twitter perché fanno piangere e non so cos’altro fare. La vita non sembra reale”.

La tiktoker ha deciso di celebrare il grande traguardo sostenendo American Dance Movement, gruppo che promuove l’accesso all’educazione attraverso il ballo in America. “Grazie a Tik Tok, 100mila dollari saranno donati all’American Dance Movement. Se mi conoscete, sapere che ballo da tutta la vita e sono così grata di poter restituire alla comunità che mi ha reso la persona che sono oggi”.