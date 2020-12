Il nuovo look super punk di Charlene di Monaco

Punk never dies. Non siamo assolutamente sicure che la principessa consorte Charlene di Monaco abbia pensato a questa frase quando ha deciso di dare un twist al suo hairstyle.

La moglie del principe Alberto II di Monaco si è infatti presentata all’annuale cerimonia di distribuzione dei regali di Natale con un taglio di capelli decisamente estremo. Charlene ha infatti sfoggiato un look corto, rasato sulla parte posteriore.

Charlene, inoltre, ha indossato per l’occasione una mascherina di paillettes oro, molto natalizia, e un makeup sui toni dell’oro e del verde.

Questo look, decisamente aggressive, ci ricorda quanto, soprattutto nel 2020, i tagli corti e rasati siano andati prepotentemente di moda. Sono diverse, infatti, le celebrites che hanno abbandonato i capelli medio-lunghi a favore di tagli corti.

Pixie cut, il taglio corto amato dalle star

Il pixies cut, ad esempio, è tra i tagli di capelli più apprezzati. Negli anni lo hanno sfoggiato attrici e modelle, come Natalie Portman e Michelle Williams.

Un altro taglio di capelli corto da copiare è quello di Demi Moore. L’hairstyle sfoggiato dall’attrice in Ghost, corto e leggermente “a scodella”, è tornato di moda ed è tra i tagli più richiesti e più apprezzati di quest’anno.

Un’altra fan dei capelli corti un po’ aggressive, anche se diversi da quelli di Charlene di Monaco, è Charlize Theron. L’attrice ha più volte scelto hair look corti, passando da acconciature bon ton alla rasatura totale, sfoggiata anche nel film d’azione Mad Max: Furry Road, dove ha recitato al fianco di Tom Hardy.

Undercut, proprio come quello di Charlene di Monaco

Parlando di undercat sulla nuca, simile a quello della principessa Charlene, non si può non menzionare l’hairstyle sfoggiato da Scarlett Johansson nel 2015. Questo tagli è perfetto perché può essere portato con il ciuffo vaporoso e sul davanti, di modo da far vedere la rasatura, o tutto all’indietro, per nasconderla. Insomma, come avere due tagli di capelli in uno.

In Italia a indossare splendidamente c’è Emma Marrone. La cantante, nel 2011, è stata una delle prime celebrities italiane a cavalcare il trend, portandolo anche sul palco del Festival di Sanremo.

Da Charlene di Monaco a Katy Perry, il taglio corto non passa mai di moda

Come non citare, inoltre, due attrici che hanno sempre portato i capelli lunghissimi e, in alcuni momenti della loro vita e carriera, hanno deciso di mostrarsi al pubblico con degli hair look cortissimi e super glam: Anne Hathaway e Jennifer Lawrence. Entrambe hanno scelto dei tagli corti semplici ma perfetti per il loro viso.

Anche Katy Perry, maestra nei continui cambi di hairstyle, ha scelto dei tagli corti, sia undercut che più semplici.

Il nuovo taglio di capelli sfoggiato da Charlene di Monaco non solo è punk e super audace, ma siamo sicure che detterà tendenza per il 2021.