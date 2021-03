Oggi, 30 marzo 2021, la super iconica Céline Dion copie 53 anni. Tanti auguri Céline! Per celebrare questa ricorrenza così importante abbiamo deciso di riproporvi una carrellata dei look più belli e iconici sfoggiati dalla cantante nel corso della sua carriera.

Nessuno meglio della superba Céline infatti ha mai saputo interpretare la moda e tutti i suoi continui corsi e ricorsi storici, plasmandola alla perfezione con la propria personalità e facendosi barba degli anni che passano.

Ecco allora i look più belli che abbiamo scelto appositamente per voi.

Ecco i look più belli di Céline Dion

Céline Dion nel corso degli anni ha cambiato stile più e più volte, stupendoci sempre con dei look estremamente d’impatto, cangianti e mutevoli, che hanno seguito il corso della sua carriera e della sua evoluzione personale. Ecco alcuni di quelli più iconici.

Il mini dress floreale

In occasione della Parigi Fashion Week Céline Dion ha indossato uno stupendo mini dress con fantasia floreale sui toni del lilla. Céline ha abbinato lo strepitoso vestito firmato Giambattista Valli con degli stivali bordeaux di camoscio (la cantante ha una vera e propria ossessione per le calzature), alti fino alla coscia e occhiali da sole a farfalla con i bordi rosa.

Foto Getty Images | Christian Vierig

Bianca e piena di frange

Sempre in occasione della Fashion Week di Parigi, Céline Dion ha indossato un meraviglioso mini abito bianco, a collo alto, pieno di candide piume sulle maniche e sulla gonna. La cantante ha abbinato il minii dress aa dei sandali metallici e a degli orecchini gialli, che riprendevano le decorazioni presenti sul vestito.

Foto Getty Images | Pascal Le Segretain

Il completo con le spalline super rock

Céline Dion indossa con stile non soltanto abiti super femminili, ma anche completi dall’allure decisamente maschile. In questo caso la vediamo sfoggiare un completo grigio super rock, gessato, con decorazioni in lurex. La particolarità del look sta tutta nelle spalline del blazer, super a punta, che conferiscono all’outfit un’aria decisamente aggressiva e accattivante.

La cantante ha completato il look indossando dei gioielli color oro che riprendono i giochi di luce del completo.

Foto Getty Images | Marc Piasecki

Cascata di frange e piume dorate

Infine, come non ricordare il look sfoggiato da Céline in occasione del Met Gala Celebrating Camp. La cantante ha indossato un vestito (cortissimo e mozzafiato) che era letteralmente un tripudio di oro puro. Scollatura vertiginosa e spacco da capogiro, il tutto incorniciato da una cascata di frange dorate, riprese anche dalla pettinatura piena di piume dorate.