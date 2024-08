Cecilia Rodriguez incinta, l’annuncio che rende felici tutti

È stato il matrimonio dell’anno, evento protagonista delle copertine e dei notiziari internazionali. Cecilia Rodriguez ha sposato il suo Ignazio Moser dopo sette anni di fidanzamento nella splendida location toscana di Villa la Ferdinanda. All’evento hanno partecipato numerosi gli amici vip della coppia e, ovviamente, l’attesissima sorella della sposa Belen Rodriguez.

La coppia si è conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove durante i mesi di permanenza è nato un forte sentimento corrisposto da entrambi fin dall’inizio. Dopo molti anni di convivenza, caratterizzati da gossip su periodici momenti di crisi e anche una rottura improvvisa, la proposta di matrimonio è arrivata nel 2022.

Il giorno dei fiori d’arancio tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, è stato celebrato in maniera privata ed elegante, restituendo all’esterno l’intensità del sentimento e la forte volontà di unirsi in matrimonio. A soli pochi mesi di distanza dalla cerimonia, non mancano i rumours intorno ai neo sposi i quali, potrebbero nascondere un segreto molto importante e atteso da tutti i loro fan.

Cecilia Rodriguez incinta? Arriva l’annuncio più atteso dai fan

Continua l’estate di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, tra viaggi in barca, resort di lusso e spiaggia incontaminate della Sardegna. Sul litorale sardo, i neo sposi sono stati paparazzati più felici e innamorati che mai, lasciando ben sperare i fan ad un prossimo importante passo.

Così come riportato dal settimanale Nuovo, la coppia avrebbe dichiarato di voler allargare presto la famiglia. È da molto tempo che la modella argentina e l’ex ciclista tentano di aver un figlio e la prossima luna di miele potrebbe rivelarsi il momento più giusto per coronare il sogno di una vita.

I neo sposi partiranno per la luna di miele in ottobre ma, nel frattempo, hanno deciso di godersi alcune settimane di sole e spiaggia in Sardegna, dove da sempre amano trascorrere le loro vacanze estive. Tra un bagno e l’altro, Cecilia Rodriguez non dimentica di raccontare le sue vacanze insieme al marito anche su Instagram, dove vanta un seguito di oltre 4 milioni di followers.

Le foto dei neo sposi continuano a catturare l’attenzione degli utenti del web, i quali dimostrano di apprezzare la naturalezza e l’amore mostrato dalla giovane coppia. Per il momento, gli sposi rimangono in attesa della cicogna la quale, visti i buoni propositi, non tarderà ancora per molto.