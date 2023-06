Caterina Balivo, diventa un’immagine sacra: il dono inaspettato di un fan speciale

Caterina Balivo è stata ‘santificata’: l’immagine sacra della conduttrice è un vero colpo che nessuno si sarebbe mai aspettato. D’altronde, dopo quello che è riuscita a fare può andare bene anche eccedere un po’.

Caterina Balivo ha stupito tutti condividendo un’immagine che è stata realizzata apposta per lei in cui è a tutti gli effetti santificata. La conduttrice napoletana ha gradito molto il dono che le è stato fatto. Anche lei è stata colta di sorpresa: la sua immagine nelle vesti di una santa l’ha lasciata non poco di stucco e ha voluto esprimere la sua contentezza per il tanto affetto.

La Balivo ha ricevuto un regalo da parte di un fan speciale, ossia una sua foto in versione santa che l’è piaciuta moltissimo. La conduttrice ha condiviso la speciale grafica nelle sue storie Instagram ringraziando la persona che le ha fatto la sorpresa.

Caterina Balivo riceve un dono da un fan speciale, l’immagine sacra la riempie di gioia

Come si vede dall’immagine, si tratta di una grafica ironica che però davvero ha l’intenzione di santificare la Balivo per gli ascolti realizzati con il suo programma Lingo. La foto, infatti, è stata pubblicata da Giona Peduzzi, che è il capo progetto del game quiz de La 7.

La stagione televisiva si è conclusa ed è ora di tirare le somme. Pare proprio che la conduttrice abbia ‘spaccato’ in termini di ascolti, ottenendo risultati strepitosi che chiaramente hanno inorgoglito tutta la squadra del programma. E proprio mentre il bilancio dorato di Lingo ha riempito di gioia tutti, si vocifera che la Rai voglia di nuovo la Balivo per la fascia pomeridiana. Un’indiscrezione che circola già da un po’ di tempo e verso la quale non è mai arrivata alcuna conferma o smentita da parte della diretta interessata.

Che l’azienda di viale Marconi possa voler puntare ancora sulla Balivo non sarebbe una sorpresa, visto il successo ottenuto a La 7 potrebbe essere normale che la rivoglia in squadra. Dall’altro lato a La 7, invece, l’hanno santificata per gli ascolti ottenuti. Che l’immagine di “Santa Caterina Balivo” sia un tentativo di corteggiamento per farla restare nella rete di Urbano Cairo? Anche questo potrebbe essere possibile.

Quando si ha una conduttrice di talento come lei, elegante, professionale e competente, è normale che si faccia di tutto per averla dal proprio lato. Ora bisognerà capire se la Balivo cederà ai corteggiamenti della Rai e inizierà una nuova avventura o se deciderà di restare a La 7 al comando di Lingo. Staremo a vedere.