Per chi vuole sbizzarrirsi con nuovi tagli e nuovi look, il caschetto corto è di grande tendenza da diversi anni. Il taglio di capelli carrè scalato è uno dei più in voga, ma non mancano neppure idee originali e intriganti per chi preferisce sfoggiare il caschetto pari, che si tratti dell’irresistibile taglio a scodella dal mood retrò oppure di un scalato. Ecco come sfoggiare con stile il caschetto, sia durante la fredda stagione che in primavera/estate!

Il caschetto corto con frangia

Senza dubbio è uno degli haircut più chic, ma a chi sta bene il taglio corto con la frangia? In realtà, non esistono delle regole rigide a cui doversi attenere, ma è importante tenere conto dei propri lineamenti e della forma del proprio viso. Tra i tagli di capelli più di tendenza c’è sicuramente quello con la frangia lunga, perfetto per chi ha il viso quadrato e ha in qualche modo la necessità di ingentilirlo. In passerella, si vede sempre più di frequente il caschetto corto riccio con frangia, ideale per chi ha i capelli mossi e non vuole piegarsi alla schiavitù della piastra. Il caschetto con frangia laterale sta bene a chi ha il viso tondo, perché mette in evidenza i lineamenti addolcendoli senza però far risultare ancor di più le rotondità dell’ovale. Così come il tanto diffuso long bob con frangia, anche il binomio caschetto e frangia è molto versatile.

Cosa scelgo? Sfilato o pari?

Optare per un taglio sfilato non è semplice, specialmente se si tratta di un caschetto. Ad oggi, però, il caschetto corto sfilato è uno dei più richiesti da donne di tutte le età, si tratta di un haircut che riesce ad adattarsi a qualsiasi gusto e a qualsiasi stile, perfetto per dare volume alla chioma. Ll taglio pari senza frangia e portato completamente liscio sta bene a chi vanta lineamenti del viso delicati. Anche il mosso realizzato con la piega wavy è una tendenza da prendere in considerazione. Perfetto per dare un tocco in più al look in qualsiasi occasione.