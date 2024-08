Casa profumata con le spezie (e non solo): quali scegliere e come utilizzarle

Trasformare le proprie spezie preferite in profumatori per ambienti è una pratica tanto semplice quanto amata: le idee più utilizzate.

Cosa c’è di meglio che varcare la porta di casa ed essere avvolti da una fragranza piacevole che ci fa sentire subito a nostro agio? Semplice: fare tutto questo senza l’utilizzo di prodotti chimici e, perché no, sfruttando le profumazioni che amiamo di più.

In commercio sono molti deodoranti per ambienti, ma oltre ai costi elevati, questi prodotti contengono sostanze sintetiche che potrebbero contribuire a causare allergie respiratorie o non essere tollerate da chi soffre d’asma. Per non parlare del fatto che quando si cambia marchio o profumazione (perché come sappiamo dopo un po’ l’olfatto si abitua all’odore), la nuova profumazione è sempre una sorpresa.

Da qui l’idea di ricreare diverse fragranze in casa, tanto efficaci quanto rispettose della nostra salute. Le possibilità sono delle più svariate e la loro diffusione nel mondo della profumazione è la prova concreta di quanto questo metodo piace. Ma come generare un deodorante per ambiente e, soprattutto, quali spezie ed erbe utilizzare? Vediamo di seguito qualche spunto utile.

Come profumare la casa con spezie, erbe e fiori: le idee più amate

Le idee per ricreare una fragranza sono tante e a giocare da padrone, anche questa volta è la fantasia. Tuttavia, ci sono alcune pozioni da provare assolutamente. Visto il periodo estivo, se si desidera un tocco di freschezza estiva in casa, un profumatore con rosa e lavanda è l’ideale.

Per crearlo si può iniziare mettendo ½ tazza di petali di rosa essiccati e ½ tazza di fiori di lavanda secchi in un pentolino. Dopo questo passaggio è necessario coprire il tutto con 1 tazza d’acqua e portare il tutto a ebollizione: sobbollire la miscela per circa 20 minuti permette ai profumi di liberarsi.

A questo punto basterà filtrare il liquido e trasferirlo in un contenitore spray o una ciotola decorativa; dopodiché posizionarlo in una stanza per ottenere un profumo delicato e floreale. Se si desidera un tocco extra di estate, si può aggiungere delle scorze di limone essiccato durante la cottura.

Un altro mix molto amato per profumare la casa è sicuramente quello composto da chiodi di garofano, cannella in stecche, semi di cardamomo e finocchio. Questa miscela può trasformarsi in una fragranza avvolgente e calda per la casa, ma al contempo leggera e per nulla fastidiosa.

Per ricreare un liquido profumato, per prima cosa portiamo queste spezie a ebollizione in un pentolino d’acqua: questo diffonderà immediatamente il loro profumo. Per prolungare l’effetto, basta filtrare il liquido e travasarlo in un contenitore spray, da utilizzare in ogni stanza. Questa miscela speziata è perfetta per la cucina o il soggiorno, perché crea un’atmosfera accogliente e confortevole. Se lo si desidera, si può aggiungere qualche scorza d’arancia per una nota agrumata che va a spezzare con la dolcezza della cannella.