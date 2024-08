Carolyn Smith sbotta dopo l’ennesimo colpo durissimo: tutti sconvolti

Il 28 settembre ripartirà una nuova attesissima edizione di Ballando con le stelle. Ormai i nomi dei concorrenti vip che parteciperanno sono stati annunciati, così come è stata confermata la giuria dello scorso anno, composta da Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith.

Proprio quest’ultima ha dovuto affrontare l’ennesimo duro colpo e ha voluto raccontare su Instagram la grave situazione che sta attraversando.

In un video postato su Instagram, la giudice di Ballando con le stelle Carolyn Smith ha voluto raccontare il grave affronto che ha subito sui social di recente. Un ennesimo grave colpo che ha dovuto incassare ma che ha saputo affrontare a testa alta, come solo una regina, quale è lei, sa fare.

Cosa sta succedendo a Carolyn Smith

Cappellino arancione fluo, occhiali da sole, rossetto: così si presenta Carolyn Smith in un filmato che ha postato con una didascalia molto lunga che comincia così: “Buona domenica tutti. Tra vacanza e pulizie di fondo in casa mi sto travolgendo tutto ma sto buttando via da casa tutte le cose che non serve più e sto mettendo in ordine tutto… ma non solo casa ma anche del mio corpo e mente.”

Insomma sembrerebbe che voglia solo aggiornare i suoi tanti follower di quello che ha fatto la scorsa domenica. In realtà la didascalia continua così: “Non riesco stare zitta su questa situazione spiacevole, sgradevole e cattiva per come una signora si è permessa a scrivere sotto il posto mio riguarda la mia situazione oncologica.”

A quanto pare Carolyn Smith è stata presa di mira da qualche “leone da tastiera” e ne ha voluto parlare con i suoi follower, facendo nomi e cognomi. In pratica una signora (la sig.ra Barbera) ha commentato così sotto un post della Smith: ”lo penso che dovresti ritirarti e non stare sui social a parlare sempre del tuo cancro…..non sei I unica!!!!!! Buona vita.”

Carolyn ha dichiarato che una sua amica l’ha difesa dicendo alla signora Barbera di non seguire più Carolyn su Instagram per non vedere i suoi contenuti, ma la signora Barbera ha replicato nuovamente dicendo: “Non me ne fotte un c***o… è la signora che s’impone, dovrebbe ritirarsi in silenzio come milioni di ammalati oncologici….Buon cancro.”

Buon cancro, secondo Carolyn, è un commento meschino e di pessimo gusto, e la giudice di Ballando ringrazia che sia stata lei a ricevere questa critica e non qualcuno di più debole. Insomma, questa è l’incresciosa situazione in cui si è trovata la giudice di Ballando con le stelle, che ha voluto raccontare l’accaduto, dicendo che non riusciva a farlo passare inosservato.

Non è riuscita a “lasciare stare” come in tanti le hanno suggerito di fare, ma ha confessato che bisogna riprendere coloro che dicono qualcosa di brutto perché vanno rieducati. Carolyn nel video ha ringraziato tutti coloro che l’hanno difesa su Instagram e su Facebook. Ha ricevuto infatti tanta solidarietà dal mondo dei social, di persone che sono con lei.