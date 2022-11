La foto choc del presunto figlio segreto di Carlo e Camilla che infiamma il web

Una foto scioccante pubblicata dal presunto figlio segreto di re Carlo III proverebbe che Camilla è davvero sua madre: l’incredibile immagine di Simon Charles Dorante-Day, l’uomo australiano che sostiene da anni di essere nato dalla storia d’amore (allora clandestina) tra il sovrano e l’ex amante diventata sua moglie (e oggi regina consorte).

La foto scioccante del presunto figlio segreto di Carlo e Camilla

Foto Facebook | @Simon Charles Dorante-Day – Camilla, Simon Dorante-Day e Tom Parker Bowles

Con la morte della regina Elisabetta II molti pensavano che si sarebbe arresto, invece no (ha persino reclamato il trono!). A giudicare dall’incremento dei post condivisi sui social e dal tenore delle informazioni che sta dispensando a favore di social (vere o no, poco importa al gossip), Simon Charles Dorante-Day avrebbe tutta l’intenzione di non restare in disparte. Pronto, come detto più volte nel corso delle sue interviste, a farsi ascoltare dai Royal per vedersi riconosciuta la presunta appartenenza alla famiglia reale inglese.

In una foto pubblicata di recente dal sedicente figlio segreto del re e della regina consorte d’Inghilterra, Simon Dorante-Day si mette a confronto, in uno scatto di gioventù, con la moglie di re Carlo III e con il figlio Tom Parker Bowles. Un accostamento che ha fatto sussultare il popolo dei social al grido di una somiglianza definita “impressionante”.

“Penso che i confronti tra me e Tom Parker Bowles siano tra i più interessanti“, ha affermato l’uomo australiano che da anni dice di essere il figlio segreto dei sovrani.

La notizia gli sarebbe stata data anni fa dalla nonna adottiva, che avrebbe lavorato per un certo periodo alla corte di Sua Maestà Elisabetta II per poi rivelargli di esserne il nipote (il primo addirittura, scavalcando tutti gli altri, William compreso, per questioni anagrafiche essendo nato 55 anni fa…

Da sempre i Royal hanno ignorato le voci di un presunto erede nascosto, facendo finta di niente davanti alle insistenti richieste di Dorante-Day (che avrebbe persino deciso di trascinarli in tribunale per fare un test del DNA!).

Al momento, da Buckingham Palace non sembra arrivare alcuna replica alle sue affermazioni, per alcuni sintomo che siano del tutto infondate e per altri, invece, chiaro segno che qualcosa di vero (e scottante) possa celarsi dietro la storia raccontata dal diretto interessato…