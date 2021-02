Il cardigan è uno dei quei capi essenziali del nostro guardaroba, soprattutto durante le mezze stagioni, ovvero in autunno e in primavera. E, se la maggior parte delle volte, tendiamo a preferire versione più corte o addirittura tagliate in vita, è innegabile che i cardigan lunghi siano davvero speciali. Infatti, non solo ci tengono al caldo, ma trasformano qualsiasi vecchio vestito in un look memorabile. Anche in fatto di cardigan lunghi, c’è l’imbarazzo della scelta, da quelli con i bottoni al modelli a vestaglia, da quelli intrecciati a quelli a coste. Ecco, quindi, una selezione Zara di cardigan lunghi da sfoggiare con l’arrivo della primavera.

Cardigan extra lungo in lana

Per le più freddolose, c’è il cardigan Zara realizzato in misto lana, con le morbidissime maniche lunghe e la chiusura frontale mediante bottoni. Lungo, avvolgente e di un caldo color sabbia, questo cardigan si abbina perfettamente a un vestito leggero con ballerine, ideale da sfoggiare nelle prime giornate di primavera.

Foto Zara

Eleganti anche a casa con il modello a vestaglia

Per coloro che proprio non ne vogliono sapere di togliersi il pigiama in smartworking, Zara propone una soluzione molto più elegante, ma altrettanto comoda. Si tratta di questo splendido cardigan modello vestaglia, con cintura morbida da allacciare in vita, ideale per le vostre giornata in casa, ma anche per una cena informale tra amici.

Leggi anche Il collettivo MSCHF ha realizzato delle Birkenstock con la pelle delle Birkin di Hermès

Foto Zara

Quello a trecce non può mai mancare

Per tutte quelle che non c’è maglione senza trecce, Zara propone uno splendido cardigan intrecciato ed extra lungo, proprio come quello della nonna, ma in versione soft. Da usare a casa, ma anche al posto del cappotto, nelle prime giornate di primavera.

Foto Zara

Cardigan con bottoni a maglia: un look senza tempo!

Se non amate i cardigan extra lunghi, ma volete comunque optare per un modello oversize, il cardigan con bottoni di Zara è quello che fa per voi. Con le sue linee morbide e senza tempo, si coniuga perfettamente a qualsiasi tipo di look, anche con sneaker e jeans, per mitigare l’effetto classico della lavorazione a maglia!

Foto Zara

Questo fa anche da cappotto!

Non c’è alcun dubbio che questo cardigan a coste possa essere portato come un vero e proprio cappotto. Extra lungo, chiaro e con una sottile cintura in vita, rende elegante qualsiasi outfit. Non vi resta che provare!