Se ti dicono che sei un carciofo non offenderti. Infatti, se c’è una cosa che aspettiamo con trepidazione ogni anno è proprio l’arrivo dei carciofi sulla nostra tavola. Che siano ripieni, alla giudia, in pastella o persino crudi, i carciofi diventano i protagonisti della nostra cucina, grazie al loro inconfondibile sapore dolce amaro. Ma consumare i carciofi è un’abitudine ideale anche per la salute, in quanto possiedono tantissime proprietà benefiche. E se ci piacciono tanto, perché non coltivarli? Scopriamo insieme i mille usi e benefici dei nostri amatissimi carciofi.

Le migliori ricette con i carciofi

Avete fatto incetta di carciofi al mercato e ora non sapete come cucinarli? La buona notizia è che il carciofo è un ingrediente estremamente versatile che potete preparare in decine di modi diversi. Stiamo esagerando? No, e per dimostrarvelo, vi proponiamo ben 10 ricette diverse per cucinare i carciofi. Dal risotto ai carciofi, un grande classico di questa stagione, alle polpette di carciofi, ideali per far apprezzare questo ortaggio anche ai più piccoli di casa, fino all’antichissima ricetta dei carciofi alla giudia, una preparazione straordinaria che stupirà i vostri commensali.

Come dimagrire con la dieta al carciofo

Ebbene sì, oltre a essere buonissimi, i carciofi possiedono moltissime proprietà benefiche, in quanto sono ricchi di polifenoli, flavonoidi e steroli. Insomma, il carciofo è un vero e propria toccasana per il nostro organismo e un valido alleato per dimagrire. Volete saperne di più? Cliccate sul link per scoprire come dimagrire con la dieta del carciofo.

Leggi anche Via il foie gras dai supermercati italiani: ecco perché

Come coltivare il carciofo a casa

E se vi piace tanto, perché non coltivarlo? La coltivazione in casa dei carciofi non è così difficile come può sembrare: che sia in vaso in balcone o in orto in giardino, è possibile avere degli ortaggi freschi e biologici da consumare. Come fare, quindi? Cliccando sul link, vi daremo alcuni utili e semplici consigli su come coltivare i carciofi in casa con successo.