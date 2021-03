La mezza stagione è quel periodo dell’anno in cui dobbiamo sfruttare tutti i nostri capispalla preferiti: la temperatura è mite ed è perfetta per portare con disinvoltura impermeabili, blazer e tutte le splendide giacche leggere di tendenza che abbiamo nell’armadio.

Bisogna sfruttare al massimo questo periodo perché dura pochissimo e le temperature cambiano in fretta. Visto che manca poco alla primavera, diamo un’occhiata ai capispalla must have e a come abbinarli.

Il blazer di cotone

Foto Getty Images | Edward Berthelot

È ora di riporre la lana e tirar fuori tutti i vostri blazer in cotone, mono o doppiopetto, perfetti per tutte le occasioni. Leggermente over e con le spalle strutturate, la giacca si abbina con:

Jeans + t-shirt

Minidress

Mary jane

Camicia floreale

Borsa a spalla

Se nel vostro armadio manca, Cos vi viene in aiuto con il suo Boyfriend-Fit Blazer nero in misto cotone e dal taglio maschile.

Qui per acquistare

Il trench

Foto Getty Images | Vanni Bassetti

Mezza stagione = impermeabile! Che sia autunno o primavera, è il capo immancabile per proteggerci dalle piogge stagionali ma con un tocco di fascino e classe.

Il trench, che questa stagione si porta leggermente over e aperto, è perfetto con:

Stivali, meglio ancora se di gomma

Jeans cropped

Gonna mini o midi

Sneakers

Borsa a tracolla

Quale acquistare? Ovviamente il trench con maniche a sbuffo disegnato da Simone Rocha per H&M: è il più cool del 2021.

Qui per acquistare

La giacca di pelle

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Protagonista già quest’inverno, la pelle sarà indossata anche in primavera. Oltre al classico chiodo, vedremo tanti bomber e giacche over, dalle spalle cascanti e destrutturate.

La leather jacket sta bene con:

Vestiti e vestiti romantici e iperfemminili

La gonna in tulle

Le t-shirt bianche o nere

I jeans

Le sneaker bianchissime

La Giacca biker oversize in pelle nera di Asos Design è il giusto compromesso tra tutte le caratteristiche di stagione e un taglio senza tempo.

Qui per acquistare

La giacca di jeans

Foto Getty Images | Jeremy Moeller

Uno dei capispalla più amati e versatili è sicuramente la giacca di jeans. Quest’anno, anche il denim viene “travolto” dalle maniche a palloncino che rendono più attuale un capo eterno.

La giacca di jeans si abbina alla perfezione con:

Vestito + anfibi

Pantaloni in cotone skinny

Maglietta con stampa

Outfit total black

H&M propone un Giubbotto di jeans squadrato con maniche davvero ampie un taglio over che sta bene a tutti.

Qui per acquistare

Il cardigan lungo

Foto Getty Images | Edward Berthelot

Vi abbiamo già raccontato la tendenza del cardigan lungo e non possiamo che confermarla! La bellezza di questo capo è che può essere indossato sempre e ovunque, per un look rilassato e informale.

Il cardigan lungo si indossa con:

Abiti maxi

Stivali alti in pelle

Jeans skinny

Minigonne

Camicie

L’ideale è sceglierne uno molto lungo con cintura abbinato come il modello Sofa-a di Mango: comodo e elegante anche per stare in casa.

Qui per acquistare