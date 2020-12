Ogni età ha le sue particolarità, i suoi pro e i suoi contro. Di certo, con l’aumentare degli anni si imparano tanti trucchetti in fatto di moda, si affina un certo stile personale e soprattutto, si spera, si comprende cosa è più adatto al proprio fisico. Le over 40 non sono certo compassate nonnine, anzi possiamo tranquillamente affermare che 40 sono i nuovi 20: attenzione però, non ci si deve vestire come le ventenni per essere splendide.

Ecco quindi i capi d’abbigliamento invernali perfetti per le over 40 piene di stile.

Il cappotto di lana beige

Questo dovrebbe essere un must have per qualsiasi fascia d’età, ma se a 18 anni anche il piumino va (quasi) sempre bene, superati i 40 il cappotto di lana beige dovrebbe diventare una seconda pelle. Un capo che si adatta a qualsiasi occasione e temperatura, purché sia nella stagione autunno-inverno.

Perfetto per l’ufficio o per una passeggiata, abbinato a una gonna o ai pantaloni, ma anche per un look sportivo con i jeans o, perché no, con la tuta.

Capi di pelle

Quando si è troppo giovani, purtroppo, il capo in pelle può risultare pesante, addirittura pacchiano. Per le over 40 invece la pelle è un perfetto complemento: una gonna, anche longuette, o un soprabito sono perfetti per look sobri ed eleganti, mentre il pantalone o una over-shirt saranno l’ideale per le situazioni più casual.

Combat boot con suola alta

Questo è un po’ un furto dagli armadi delle ragazzine, che negli ultimi anni li hanno indossati in ogni occasione (e stagione), ma i combat boots sono l’accessorio ideale anche per le over 40. A patto che siano morbidi e comodi (nessuna vuole più costringere i piedi in scarpe scomode), gli anfibi con suola alta sono ideali quando piove o nevica e tengono il piede al caldo.

Le polo di maglia

Una t-shirt può davvero diventare sciatta se indossata male (anche se i consigli per indossare la perfetta t-shirt bianca arrivano da una over 40 d’eccellenzia, Victoria Beckham). Per non rischiare di sembrare appena scese dal letto, la polo in maglia è perfetta: sportiva ma non scontata, comoda e mai trasandata.

Sabot di pelo per la casa

Come già detto: nessuna vuole indossare scarpe scomode, nessuna, ma specie superata la soglia d’età in cui si accetta qualche disagio per essere alla moda. Comunque, comode non significa fuori moda, neanche quando si è in casa. Per essere una over 40 piena di stile, quindi, in casa niente pantofola di spugna: usate solo sabot di pelo, comodi, caldi e fashion.

L’abito di maglia midi

Un altro must have, ideale sia un’elegante cena tra amici abbinato a una decolette, sia per l’ufficio, con collant e stivali al polpaccio: l’abito di maglia midi. Attenzione però, la lunghezza quando si parla di questo capo è fondamentale, deve essere sotto al ginocchio ma mai troppo lungo, per evitare di tagliare la figura e farci apparire sproporzionate, o troppo corto.

Il maglione a collo alto

Specie quando si avvicinano i tardi 40, molte donne iniziano a non voler mettere sempre in mostra collo e décoletté. Non parliamo di invecchiamento, ma semplicemente di comodità (non si vuole dover “gestire” una scollatura importante in ogni momento).

In più, l’idea di un brutto mal di gola, con tanti impegni familiari e lavorativi, è davvero un incubo. Quindi, benvenuti maglioni a collo alto: caldi, ci tolgono dall’incombenza di dover avere dietro anche una sciarpa, sono confortevoli e adatti sempre. Scegliendo magari un modello fit per l’ufficio e qualcosa di over size e spesso per la quotidianità.