Capelli sani, forti e splendenti grazie ai semi di lino: come usarli per avere una chioma da star

I semi di lino sono un vero e proprio toccasana per la nostra chioma: come usarli al meglio per far splendere i capelli ed eliminare l’effetto crespo.

Soprattutto con l’estate, i nostri capelli sono esposti a diversi fattori atmosferici che possono seriamente indebolire la struttura del nostro capello, portando la nostra chioma a spezzarsi e ad avere un aspetto opaco, nonché crespo. Per fortuna in questi casi ci vengono in aiuto diversi oli a base vegetale, in particolar modo quello ai semi di lino.

I capelli sono parte integrante del nostro corpo, per questo motivo vanno nutriti e curati come il nostro organismo. I semi di lino sono una buona fonte di proteine, il che è indispensabile per avere capelli sani e forti in lunghezza.

Per quanto riguarda la radice, gli Omega-3 sono spesso utilizzati per nutrire i follicoli piliferi danneggiati, agendo addirittura come lenitivo della cute; questo ci permette di prevenire condizioni come forfora e prurito. L’uso regolare può evitare le infiammazioni del cuoio capelluto che favoriscono la perdita di capelli. Insomma, questo olio rappresenta un vero e proprio toccasana per garantire una chioma da star, ma in pochi sanno davvero utilizzarlo in maniera corretta. Vediamo dunque come vanno applicati per garantire il risultato che vogliamo ottenere.

Semi di lino: come utilizzarli sui capelli

I semi di lino possono essere utilizzati in diverse modalità, così da garantire un risultato ottimale. Il metodo che in molti conosceranno per andare a contrastare il crespo è sicuramente quello di applicare una piccola quantità (è molto unto), direttamente sulla chioma asciutta, ma oltre a questo, esistono diversi utilizzi.

In primo luogo è possibile utilizzarlo come impacco su capelli umidi, massaggiando l’olio anche sul cuoio capelluto. I semi di lino vanno fatti agire come una normale maschera per 15 minuti, per poi essere rimosso con lo shampoo. Alcuni lo utilizzano come condizionante: ossia dopo lo shampoo e al posto del balsamo/maschera, ma questo va fatto solamente se non si hanno capelli particolarmente grassi, e soprattutto, va sciacquato molto bene. In entrambi i casi i capelli risulteranno davvero morbidi e splendenti.

Impacco nutriente: la ricetta

L’olio di lino può essere utilizzato singolarmente o miscelato con ulteriori ingredienti. Una delle ricette più semplici è sicuramente quella con i semi di lino e di cocco (olio extravergine d’oliva in alternativa). In questo caso saranno necessari

63 g di semi di lino interi;

di semi di lino interi; 500 g d’acqua, 30 g di olio di cocco o di extravergine di oliva;

d’acqua, 30 g di olio di cocco o di extravergine di oliva; alcune gocce di olio essenziale a scelta (facoltativo).

In questo caso bisognerà versare l’acqua e i semi di lino in un pentolino; cuocere a fuoco medio/basso. Una volta raggiunta l’ebollizione, si potrà notare una schiuma bianca: a questo punto bisogna filtrare l’acqua con un colino e conservare ¼ da parte e il restante in una ciotola da riporre in frigorifero. La miscela di semi di lino prenderà una consistenza simile alla chiara d’uovo. In questo momento andrà aggiunto l’olio di cocco in una ciotola nel microonde per renderlo liquido. Versare quest’ultimo insieme al ¼ di olio di semi di lino che abbiamo messo da parte e aggiungere alcune gocce di olio essenziale. Una volta completati i passaggi, sarà sufficiente mescolare il tutto e procedere come qualsiasi impacco normale.