Capelli lucenti e rinforzati: il trucco dell’olio al rosmarino è molto efficace

Come fare per avere capelli lucenti e più forti? C’è un trucco che è infallibile. Gli ingredienti per questo ‘rimedio miracoloso’ generalmente sono nelle case di tutti: provare per credere.

Chi non vorrebbe avere dei capelli che siano luminosi e forti, senza quell’aria sfibrata che le nostre chiome hanno soprattutto in estate. La soluzione perfetta è il rosmarino. Ebbene, questa pianta aromatica ha innumerevoli proprietà benefiche e tra queste è estremamente nutritiva per i capelli, rinforzandoli e donandoli luminosità.

Il rosmarino, in generale,fa molto bene alla nostra salute, in quanto ricco di vitamina C, acido rosmarinico e antiossidanti che si è scoperto hanno un effetto sorprendente anche sui capelli e sulla loro crescita. Addirittura pare che combattano la caduta.

Olio al rosmarino per curare i capelli: il risultato è sorprendente

È un ottimo rimedio naturale che si può utilizzare direttamente sul cuoio capelluto. Questo perché il rosmarino stimola la circolazione sanguigna dando il giusto apporto ai follicoli e dunque la crescita dei capelli. Oltre a questo servirà a donare lucentezza e rinvigorire la chioma.

Ora, assodato che tale pianta è un vero e proprio toccasana per i capelli, bisogna vedere come applicarlo sul cuoio capelluto. Una modalità è sicuramente attraverso un infuso: basterà far bollire l’acqua, metterci del rosmarino dentro e una volta raffreddato si dovrà filtrare e poi potrà distendere sul cuoio. Bisognerà lasciarlo agire per 10-15 minuti e infine si potrà sciacquare.

Un altro sistema, invece, è usare l’olio al rosmarino. Un trattamento da fare prima dello shampoo, applicando il prodotto sul cuoio capelluto e risciacquando. Questo servirà a stimolare la circolazione sanguigna e a fare una pulizia profonda. Volendo si potrebbero aggiungere delle gocce d’olio direttamente nello shampoo, così da evitare l’irritazione della cute.

Il rosmarino, dunque, è sicuramente un rimedio naturale che ha effetti benefici sui capelli, tra cui la stimolazione della crescita e il benessere vero e proprio del capello. Se si hanno problemi seri di caduta, però, è bene rivolgersi a un tricologo per capire qual è il percorso migliore da seguire. La pianta in questione, però, resta un valido alleato nella cura del capello.

Il suggerimento è quello di usarla spesso per garantire alla chioma una maggiore luminosità e stimolare la crescita. Tra l’altro, fa bene a tutti, anche a chi non perde i capelli. È facile da utilizzare, economico e molto più efficace di rimedi chimici. Provare per credere.