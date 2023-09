Capelli, le tendenze dell’autunno 2023: i colori perfetti da sfoggiare

Questo autunno 2023 sarà caratterizzato dalle tonalità calde, ma anche l’influenza di ‘Barbie’, resuscita i biondi platino.

Dal Power Black al Marrone Profondo, passando per il Rosso Cowboy: quest’anno le tendenze si spostano verso i colori della natura, che ricordano l’essenza della terra e delle foglie; ma senza farsi mancare quel tocco di soffisticatezza che non guasta mai. Per gli amanti del rosso vedremo un ritorno trionfante tra le passerelle moda della FW23, che inevitabilmente si riflette nel settore beauty.

Saliranno quindi al primo posto le tonalità rosse, di media e bassa intensità, che si adattano così a diversi incarnati. Nel contempo, torna alla ribalta il biondo freddo in stile Barbie, ma manterrà forme più tridimensionali, che doneranno movimento al candido colore. Buone notizie anche per le amanti dei colori scuri: quest’anno si virerà su castani profondi, sempre tendenti al caldo, ma che arriveranno anche alla profondità del nero gotico.

Capelli: i nuovi colori in trend per l’autunno 2023

“Passione e coraggio, attenzione, ma anche desiderio”, questi sono gli aggettivi che utilizza Vogue Italia per descrivere le tonalità rosse che spopoleranno in questa nuova stagione. C’è voglia di sfide e audacia, e le proposte di quest’anno danno libero sfogo alle personalità più audaci.

Il rosso cowboy (o cowboy copper), chiamati così per le tonalità che ricordano gli stivali in pelle, vedranno prendere sempre più piede tra le chiome autunnali, donando quell’essenza calda, senza necessariamente optare per rossi decisamente più accesi. Per chi invece vuole mantenere tonalità o riflessature più tenui, si può optare per il castano ramato con sfumature calde e dorate che ricordano lo storico Strawberry Blonde, ma più scuro. Il colorista di Hailey Bieber, Matt Rez, spiega a British Vogue: “Volevano un’atmosfera caramellosa, che ricordasse il burro caldo e i biscotti, quelli con un pizzico di cannella. Ecco perchè abbiamo optato per sfumature sul rame. Hailey ed io amiamo il naturale”.

In molte celebrity quest’anno hanno comunque optato per il colore naturale, come per riappropriarsi della propria immagine e identità. In questo caso troviamo Taylor Hill e Gigi Hadid, che urlano in tutta la loro bellezza, tonalità che sprigionano semplicità. Per quanto riguarda i castani, quest’autunno vediamo il marrone profondo, che riporta al colore del cioccolato e del tabacco, passando per la profondità e le sfumature del legno; da abbinare alla perfezione con gli elementi che accompagnano le stagioni più fredde.

Per le amanti del biondo Barbie, l’influenza di quest’anno ci riporta ad un colore pieno, tridimensionale e composto da più livelli di sfumature di biondo. Lo scandi blonde per esempio, è l’evoluzione della scandinavian hairline, tecnica di schiaritura che illumina le radici, in particolar modo nella parte più vicina agli occhi. Questo per donare profondità e luce al volto, e nel contempo, ammorbidene i tratti. Sì anche al nero profondo, che quest’anno senterà l’influenza della tendenza gotica di personaggi come Mercoledì Addams. il Power Black è più complesso da portare, ma si adatta a diversi incarniti donando un contrasto inimitabile al volto.