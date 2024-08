Capelli folti e luminosi, cosa aggiungere allo shampoo per un risultato professionale

Avere capelli folti e luminosi è possibile con un trucco semplicissimo: basta aggiungere questo allo shampoo e si ottiene un risultato eccezionale. Una chioma sana, forte, folta e luminosa è il sogno di tutte. Spesso per raggiungere questo obiettivo si provano i prodotti più vari ma non si ottiene l’effetto desiderato. I capelli richiedono cura e attenzione per poter crescere e mantenersi in buona salute, robusti, lucenti e belli. Gli agenti atmosferici, come tante condizioni fisiche, influiscono notevolmente sul benessere e sull’aspetto dei capelli. Tante volte diventano spenti e opachi, secchi e fragili. Tendono a rompersi facilmente oppure vedono la formazione delle doppie punte quando sono lunghi. Alcune hanno il problema dei capelli grassi e altre dell’effetto crespo che si …

Avere capelli folti e luminosi è possibile con un trucco semplicissimo: basta aggiungere questo allo shampoo e si ottiene un risultato eccezionale.

Una chioma sana, forte, folta e luminosa è il sogno di tutte. Spesso per raggiungere questo obiettivo si provano i prodotti più vari ma non si ottiene l’effetto desiderato.

I capelli richiedono cura e attenzione per poter crescere e mantenersi in buona salute, robusti, lucenti e belli. Gli agenti atmosferici, come tante condizioni fisiche, influiscono notevolmente sul benessere e sull’aspetto dei capelli.

Tante volte diventano spenti e opachi, secchi e fragili. Tendono a rompersi facilmente oppure vedono la formazione delle doppie punte quando sono lunghi. Alcune hanno il problema dei capelli grassi e altre dell’effetto crespo che si verifica in condizioni di umidità.

Senza ricorrere a prodotti costosi e particolari si può adoperare un semplice ingrediente di uso comune in cucina per avere una chioma perfetta.

L’ingrediente che rende i capelli luminosi e folti: basta aggiungerlo allo shampoo

Lo shampoo è un’azione importante nella cura dei capelli. Non è solo l’operazione di lavaggio che li pulisce, ma anche il momento che li nutre ed ammorbidisce. Se è fondamentale usare il balsamo per districarli facilmente e renderli morbidi e setosi, è altrettanto importante mettere in atto questo trucchetto per farli diventare lucenti e folti.

C’è un ingrediente essenziale in cucina che si rivela prezioso per il benessere del cuoio capelluto e quindi per regalare questi effetti tanto ambiti ai capelli. Si tratta del sale marino, in grado si assorbire l’olio in eccesso della cute e particolarmente indicato nei casi di chiome grasse.

Quando i capelli si appiattiscono poco dopo lo shampoo e non tengono un buon volume arioso è perché sono grassi. Vuol dire che il cuoio capelluto produce una quantità eccessiva di sebo. Il sale va ad assorbirlo e di conseguenza a restituire volume e ariosità.

Inoltre il sale agisce come un antifungino naturale igienizzando molto a fondo. Basta mettere 2 o 3 cucchiaini di sale marino fino nello shampoo al momento del lavaggio. Un modo alternativo di usarlo è massaggiare il cuoio capelluto con il sale appena dopo aver lavato i capelli per fare infine un ulteriore risciacquo.

Subito dopo la fase dell’asciugatura gli effetti saranno evidenti: la morbidezza più accentuata, così come la luminosità più brillante e la chioma apparirà decisamente più folta. Questo trattamento può essere effettuato 2 – 3 volte alla settimana, ad ogni lavaggio quindi, per un arco di tempo di circa 2 mesi.

Utile anche per riparare i capelli sfibrati dallo stress dell’estate, il sale marino si rivela un ottimo alleato, super economico e davvero molto efficace. Assolutamente da sperimentare!