Capelli biondo miele per l’inverno? Sì! Il colore perfetto per scaldare il look della stagione fredda è l’honey blond di Blake Lively, un tocco di luce e armonia che restituisce alle nostre gelide giornate la carezza di una nuova tendenza hairstyle romantica e super morbida.

Blake Lively e i suoi (golosi) capelli biondo miele per l’inverno

Regina indiscussa di beauty look che fanno tendenza, Blake Lively sfoggia il nuovo colore di capelli dell’inverno 2021 e ci fa letteralmente sognare! L’attrice passeggia con il suo amato Ryan Reynolds a New York e detta subito il passo della nuova tendenza per la stagione fredda, con un biondo miele così caldo e romantico da far perdere la testa…

Parola d’ordine? Luce. Anche nelle giornate più grigie, l’honey blond alla Blake Lively promette una carezza di luminosità che conquista grazie alla sua delicata armonia cromatica, tra sfumature più chiare e un aspetto super naturale completato da un ondulato morbido che incornicia il viso.

Il look dell’attrice promette già scintille anche tra le tendenze del 2022, tanto da guadagnarsi un posto tra i colori capelli più amati e richiesti delle prossime stagioni. Non abbiamo dubbi: il biondo miele sarà il re indiscusso sulle teste delle star (e non solo) anche nei prossimi mesi…