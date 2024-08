Cancro: svelati finalmente i 5 segnali che possono avvisarti per tempo ma che vengono sempre ignorati

Il cancro è una malattia che purtroppo riguarda sempre più da vicino la nostra società. Secondo le stime, una persona su due svilupperà una forma di cancro nel corso della sua vita. Una prospettiva allarmante, ma che deve essere affrontata con consapevolezza e determinazione.

Questo male si manifesta con una crescita e una riproduzione incontrollata delle cellule, che finiscono per distruggere i tessuti sani circostanti, inclusi gli organi. Può iniziare in una parte specifica del corpo per poi diffondersi ad altre aree, in un processo noto come metastasi. Esistono più di 200 tipi di cancro diversi, ma i più comuni nel Regno Unito sono il cancro al seno, ai polmoni, alla prostata e al colon.

I controlli di routine possono aiutare a individuare precocemente il cancro, ma ci sono anche alcuni sintomi da tenere sotto osservazione, che possono essere un segnale di allarme per la presenza della malattia. È importante sottolineare che la comparsa di uno di questi sintomi non significa necessariamente che si abbia il cancro, ma è sempre consigliabile consultare il proprio medico per un parere.

Come si fa a capire se si ha il cancro?

Uno dei segnali da non sottovalutare è la perdita di peso inspiegabile. Una perdita di peso di circa 5 chili o più, senza una ragione apparente, può essere il primo segnale di un problema di salute, tra cui il cancro. Se si nota un cambiamento inaspettato del proprio peso, è bene discuterne con il proprio medico.

Un altro sintomo da tenere sotto controllo è l’affaticamento estremo. Tutti noi ci sentiamo stanchi di tanto in tanto, ma l’affaticamento causato dal cancro è solitamente diverso da quello che si prova dopo una lunga giornata di lavoro o di attività. Un affaticamento debilitante che non migliora con il riposo può essere un segnale precoce di cancro. Questo perché il cancro utilizza i nutrienti del corpo per crescere e progredire, privando l’organismo delle risorse necessarie per recuperare le energie.

Anche la comparsa di febbre ricorrente può essere un segnale d’allarme. Solitamente la febbre è associata a raffreddori o influenze e sparisce da sola, ma alcune caratteristiche della febbre, come la comparsa soprattutto durante la notte, l’assenza di altri segni di infezione e la presenza di sudorazioni notturne, possono essere legate al cancro.

Quali sono i campanelli d’allarme per un tumore?

Il dolore persistente, che non si riesce a spiegare, può essere un altro campanello d’allarme. Il cancro può causare dolore in diversi modi, come la pressione di un tumore su altre parti del corpo, la liberazione di sostanze chimiche da parte del tumore stesso o la diffusione della malattia ad altre aree. Se si avverte un dolore che non passa e di cui non si riesce a individuare la causa, è bene consultare il proprio medico.

Infine, anche i cambiamenti della pelle possono essere un segnale da non trascurare. La comparsa di ittero (ingiallimento degli occhi o delle dita), così come modifiche di nei e lentiggini, come l’asimmetria, i bordi irregolari, i cambiamenti di colore o la crescita, possono essere indici di problemi di salute, compreso il cancro.

Ma ovviamente la comparsa di uno di questi sintomi non significa necessariamente che si abbia il cancro, ma è sempre meglio consultare il proprio medico per essere sicuri e ricevere il giusto trattamento in caso di effettiva necessità. Solo attraverso la consapevolezza e la prevenzione possiamo affrontare questa sfida che riguarda tutti noi.