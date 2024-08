Cancro al colon retto, la cura per prevenirlo ce l’abbiamo in casa: la scoperta rivoluzionaria che potrebbe cambiarci la vita

Gli scienziati hanno fatto una grande scoperta sul tumore al colon-retto: per prevenirlo basta prendere un prodotto che tutti abbiamo in casa. Il cancro al colon-retto è purtroppo una delle malattie più temute al mondo. L’ultimo rapporto italiano ha infatti evidenziato 50.500 nuovi casi in un solo anno, di cui 26.800 uomini e 23.700 donne. Si tratta quindi di una neoplasia che si forma nella parte più lunga dell’intestino crasso o nelle vicinanze dell’ano. Per essere più precisi, possiamo dire che si sviluppa nei tessuti del colon o in quello del retto. Gli esperti consigliano pertanto di svolgere degli specifici screening per controllare il proprio stato di salute e l’eventuale presenza di tumori. Tuttavia, una recente ricerca ha dimostrato che …

Tuttavia, una recente ricerca ha dimostrato che è possibile prevenire il cancro al colon-retto, assumendo un particolare prodotto che tutti hanno in casa.

Come prevenire il cancro al colon-retto con un metodo “casalingo”

Questa pericolosa malattia, che negli ultimi anni si è diffusa anche tra gli under 60, può svilupparsi per vari motivi: per una predisposizione genetica, se si segue una dieta ricca di grassi e di proteine animali oppure se si conduce una vita sregolata, in cui l’individuo predilige il fumo, l’alcol e l’assenza di attività fisica.

Ad ogni modo, gli scienziati della Mass General Brigham del Regno Unito, sono riusciti a compiere una scoperta sensazionale, che migliorerà sicuramente la prevenzione di questa particolare neoplasia. Per la precisione, hanno dimostrato che una semplice aspirina è in grado di ridurre il rischio di sviluppare il cancro al colon-retto.

L’incredibile studio, pubblicato su JAMA Oncology e che ha analizzato circa 100.000 individui, afferma quindi che tutti coloro che hanno una maggiore probabilità di avere la malattia potrebbero prevenirla assumendo il famoso antinfiammatorio. Il team di scienziati, che ha condotto la ricerca, ha inoltre rivelato che un’aspirina al giorno ridurrebbe di 1/3 le possibilità di avere il cancro al colon-retto. Questa particolare terapia funzionerebbe anche sulle persone che hanno altre malattie, che fumano, che bevono alcolici e che sono obese.

Secondo gli esperti, la rivoluzionaria scoperta fatta dai ricercatori della General Brigham, spingerà sicuramente i medici a raccomandare l’aspirina ai loro pazienti, affinché possano prevenire la temibile malattia. Ciò che ha però sorpreso maggiormente gli scienziati è il fatto che l’innovativo trattamento, che prevede l’assunzione dell’antinfiammatorio, sia più efficace sui soggetti che conducono una vita sregolata.

In altre parole, chi mangia prodotti poco sani, chi fuma e chi beve alcol e, al contempo, prende l’aspirina, ha un 33% in meno di probabilità di sviluppare il cancro al colon-retto. Al contrario, coloro che conducono uno stile di vita sano e che assumono il farmaco, hanno solamente il 7% in meno di avere il tumore.