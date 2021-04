Can Yaman, tra gli attori nel mirino del gossip in questi ultimi mesi, ha cancellato il suo profilo Instagram. I suoi follower, ben 8 milioni, si sono subito accorti della sua scomparsa dal popolare social media. Ovviamente, sono in tantissimi a chiedersi che fine abbia fatto l’attore turco e per quale motivo abbia deciso di chiudere il suo profilo IG.

Can Yaman lascia Instagram, ecco cosa potrebbe esserci dietro

Le supposizioni, emerse in queste ultime ore, sul perché Can Yaman abbia deciso di chiudere il suo account Instagram sono diverse. La prima, e forse la più plausibile, è che l’attore 31enne abbia deciso di prendersi una pausa dai social.

Questa scelta potrebbe essere dovuta alle continue critiche e offese ricevute negli ultimi giorni. Il motivo di tutto questo? La sua relazione con Diletta Leotta. Per molti, infatti, la loro love story sarebbe falsa. Sono tantissimi gli hater della coppia che sostengono che i due non si amino, ma si siano messi insieme semplicemente come trovata pubblicitaria.

I due, che sui social appaiono innamoratissimi, dall’annuncio della loro relazione sono finiti nel mirino degli haters, che non hanno perso tempo a screditare la loro storia sui social network. Can Yaman ha più volte cercato di mettere fine alle malelingue, sostenendo di essere innamorato di Diletta e di non essere assolutamente interessato ad ottenere visibilità dalla loro relazione.

A questo punto, viste le continue frecciatine e commenti negativi, è possibile che l’attore turco abbia deciso di chiudere, almeno per un po’, i suoi social, in attesa che le acque si plachino e che il gossip si affievolisca.

L’ipotesi dell’attacco hacker

Un’altra ipotesi emersa in queste ore è quella dell’attacco hacker. Cam Yaman, infatti, non sarebbe il primo a finire in una storia simile. Infatti, capita spesso di sentire di influencer e personaggi famosi alla quale viene rubata l’identità o hackerato l’account.

Al momento, però, queste sono tutte supposizioni, perché il direttore interessato non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla sua sparizione da Instagram. Anche Diletta Leotta, al momento, non è apparsa sui social per spiegare il perché dell’abbandono della piattaforma di Can Yaman, che nei mesi scorsi si è anche cancellato da Twitter.