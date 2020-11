Che Camilla Parker Bowles non sia mai stata particolarmente amata dal popolo inglese è ormai un dato di fatto. Quella che si è scatenata su Instagram, però, a seguito dell’uscita della quarta stagione di The Crown, è una vera e propria esaltazione di Lady D a discapito della duchessa di Cornovaglia.

Le nuove puntate della serie, incentrate in particolare sulla storia “d’amore” tra il Principe Carlo e Lady D, con relativi tradimenti e problemi di coppia, hanno scatenato una vera e propria reazione su Instagram.

Nella quarta stagione di The Crown, uscita da poco su Netflix, trova largo spazio anche la relaziona tra Carlo e Camilla. I due si sono sposati nel 2005, a più di 30 anni dal loro primo incontro. Nella serie, se Carlo viene dipinto come un uomo invidioso e spesso severo nei confronti di Diana, la figura della duchessa di Cornovaglia non è certo dipinta nel migliore dei modi.

“Beh, eravamo in tre. Un po’ affollato”. Come dimenticare questa celebre frase di Diana Spencer in riferimento alla relazione amorosa del marito con Camilla.

I commenti dei fan di The Crown sul profilo ufficiale della famiglia reale

I fan della serie, e non solo, non hanno certo dimenticato questo “triangolo amoroso” e l’occasione per riportarlo all’ordine del giorno gli è stata servita proprio da The Crown. Sui social, infatti, tantissimi hanno iniziato a manifestare la loro solidarietà nei confronti di Diana.

Moltissimi hanno commentato proprio sul profilo ufficiale della famiglia reale, scrivendo frasi come: “Diana è l’unica principessa”, “Diana Forever” e “In un mondo pieno di Camilla, sii Diana”. Ad oggi il profilo conta quasi 6mila commenti a favore di Lady D e, ovviamente, contro la duchessa di Cornovaglia.

Camilla e Diana sono anche state amiche

Camilla, storica amante del principe Carlo e futura regina consorte, in privato era chiamata da Lady Diana “rottweiler”. Un nomignolo tutt’altro che carino, se pensiamo che le due sono state anche amiche.

Proprio così. Quando, nel 1981, Carlo chiese la mano di Diana, la futura consorte non aveva la minima idea che Camilla fosse l’amante del suo futuro marito. Ma già da 10 anni il Principe e la duchessa avevano una relazione. Un amore grande che, però, era sempre stato contrastato da una persona, la più importante: la Regina Elisabetta II.

All’inizio, come ha ricordato la quarta stagione di The Crown, Lady D era convinta che Camilla fosse sua amica.

Una foto, molto celebre, le ritrae infatti insieme alle corse di cavalli di Ludlow, in cui gareggiava anche il Principe d’Inghilterra. In quel periodo Diana, che aveva appena 19 anni, vedeva Camila Parker Bowles come “una consiglia, una presenza rassicurante e una sorella maggiore”.

Diana e Carlo frequentavano spesso Camilla e suo marito, Andrew Parker Bowles, e soprattutto Lady D era molto affezionata a Laura e Tom, i figli della coppia.

Come racconta Andrew Morton nel suo libro dedicato a Lady D, Diana: Her True Story, Camilla nutriva un profondo interesse nei confronti della “principessa triste”. Un interesse che nascondeva però un secondo fine. La duchessa di Cornovaglia, infatti, desiderava conoscere le abitudini di Diana solo per poter programmare i suoi incontri “clandestini” con il Principe Carlo.

Lady Diana scoprì il tradimento attraverso un braccialetto

Lady D scoprirà la verità solo alla vigilia delle sue nozze con Carlo. La donna troverà infatti un braccialetto, dono del Principe a Camilla, con incise le lettere F e G. Queste due, che potrebbero sembrare prive di significato, stavano ad indicare “Gladys” e “Fred”, soprannomi che Carlo e Camilla utilizzavano per chiamarsi in intimità.

Sebbene la storia del triangolo amoroso tra Lady D, Camilla Parker Bowles e il Principe Carlo non sia di certo una novità, la quarta stagione di The Crown ha probabilmente riportato alla luce vecchi dissapori, che hanno scatenato i commenti, forse destinati ad aumentare, dei fan della “principessa triste” sui social.