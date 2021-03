Camilla è la nuova icona di stile della royal family

Camilla Parker Bowles non gode certo di troppa popolarità nel Regno Unito. Ripetutamente attaccata dai sudditi di sua maestà, soprattutto dopo l’uscita della quarta stagione di The Crown, la duchessa di Cornovaglia è però riuscita a farsi incoronare come icona di stile e modello ageless da seguire. Infatti, Camilla, soprattutto nell’ultimo periodo, ha sfoggiato outfit degni di una regina consorte ed è riuscita, così, a conquistare un piccolo posto nel cuore dei cittadini britannici.

I look sfoggiati da Camilla durante il viaggio in Grecia sono da sogno

Proprio in questi giorni, Camilla Parker Bowles è stata al centro dell’attenzione, parlando di moda, dei giornali inglesi. La duchessa di Cornovaglia, in visita per due giorni insieme al principe Carlo ad Atene, ha sfoggiato diversi look che hanno fatto brillare gli occhi a tutti.

La duchessa, per l’occasione, ha sfoggiato scendendo dall’aereo un abito bianco e blu, forse scelto di proposito per omaggiare i bellissimi colori della bandiera greca. Il capo, realizzato dalla stilista Fiona Clare, ha maniche lunghe e una gonna vaporosa. A completare l’outfit, decisamente regale ed elegante, un cappotto corto in un candido bianco firmato da Anna Valentine.

Foto Getty Images | Samir Hussein

Con questo outfit, elegante e sobrio, Camilla Parker Bowls è riuscita a conquistare il favore della stampa e dei fan della royal family, che hanno cominciato ad apprezzarla sempre di più per il suo portamento e la sua eleganza. La duchessa di Cornovaglia sta vivendo un vero e proprio momento di rinascita, passando da donna “più odiata” di Inghilterra a icona di stile, soprattutto per le donne più mature.

Foto Getty Images | Tim Rooke

Sempre durante la loro permanenza in Grecia, Camilla ha indossato un abito in stile “arabeggiante” che è stato molto apprezzato dai sudditi di sua maestà. “La duchessa è semplicemente splendida” ha commentato un utente di Instagram sotto una foto pubblicata sul profilo Clarencehouse.

Un altro invece ha detto: “Il principe Carlo e Camilla erano meravigliosi, mi ha ricordato lo stile di Aladine con quel vestito, assolutamente stupefacente”. E un altro ancora ha scritto: “Wow, l’outfit di Camilla è davvero incredibile. Mi ha fatto venire voglia di seguire il tour ancora più da vicino”.

L’outfit sfoggiato nell’ultimo incontro con la Regina Elisabetta

Parlando invece dell’ultimo incontro tra Camilla Parker Bowls e la Regina Elisabetta, la duchessa di Cornovaglia ha scelto, ancora una volta, un bellissimo abito a pieghe in baby blue firmato da Fiona Clare. In questa occasione, Camilla e la Regina hanno ringraziato, in videochiamata, i volontari del Royal Voluntary Service. C’è un altro dettaglio, nel look di Camilla, che non è passato inosservato. La duchessa, infatti, ha indossato il suo ciondolo Golden Kiwi realizzato da Jens Hansen, un regalo molto speciale per Camilla che risale ad un viaggio, fatto nel 2015, in Nuova Zelanda.

Camilla è apprezzata anche per i suoi capelli e il suo make-up

Sicuramente la svolta nel look della duchessa, di recente, è stata sempre più apprezzata. Sono sempre meno, infatti, i commenti negativi nei confronti degli outfit di Camilla. Inoltre, negli ultimi tempi è stato apprezzato soprattutto il suo colore di capelli, naturale e super brillante, e il suo make up, divenuto sempre più sobrio e curato nel tempo.

Insomma, con questi outfit, diversi tra loro ma super datti alla duchessa di Cornovaglia, Camilla sta riuscendo a conquistare, pian piano, il cuore di tutti i fan della famiglia reale inglese. Anche se la strada è ancora lunga, la duchessa ha sicuramente imboccato la strada giusta per essere la nuova style icon della famiglia reale. E chissà che, un domani, non possa essere apprezzata quanto Kate Middleton o, nella più rosea delle ipotesi, come quella che è considerata da molti la sua nemesi: Lady Diana Spencer.