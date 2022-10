Camilla non sarà regina consorte: cosa sta succedendo

Camilla non sarà regina consorte: la clamorosa indiscrezione arriva dal dietro le quinte dell’attesa incoronazione di re Carlo III, prevista per il prossimo 6 maggio nel Regno Unito. Qualcosa sta cambiando dopo la morte della regina Elisabetta II ed ecco cosa sta succedendo a palazzo…

Perché Camilla non sarà regina consorte

Foto Shutterstock | ComposedPix

L’indiscrezione è di quelle potenti e sembra scompigliare le carte lasciate (in perfetto ordine) sul tavolo delle ultime disposizioni di Sua Maestà Elisabetta II. La madre di re Carlo III avrebbe previsto il titolo per la nuora, ma a Buckingham Palace qualcosa sta cambiando e ora spunta uno dei rumor più inaspettati…

Camilla non sarà regina consorte e questo, però, non significa che perderà il suo status nella Royal Family. Anzi: pare che tutto sia ormai pronto per concederle il titolo di regina Camilla, eliminando così quell’accessorio “consorte” che in qualche modo ne sottolineava la posizione secondaria rispetto al marito.

La decisione deriverebbe dalla presa di coscienza di quanto oggi, rispetto a decenni fa, i sudditi siano aperti all’innovazione. Per questo, con uno strappo alla regola che potrebbe fare storia, la moglie di Carlo III potrebbe godere di una incredibile mossa a favore della sua ascesa… Con buona pace di Queen Elizabeth e della sua idea di conservare l’assetto della Corona…