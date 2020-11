Incontrare Chiara Ferragni non è più un sogno, grazie a Calzedonia

Chi in questi ultimi anni non ha sognato di essere Chiara Ferragni? Probabilmente tutte noi l’abbiamo desiderato almeno una volta. Per provare a sentirvi per un giorno come l’influencer più amata del mondo, Calzedonia ha avviato un contest legato alla collezione di collant della linea “Wish” che vi darà la possibilità di incontrare (virtualmente) proprio Chiara Ferragni.

Il contest per scoprire i segreti fashion di Chiara Ferragni

Tutte le iscritte al programma loyalty di Calzedonia che fino al 15 dicembre acquisteranno un capo della collezione sopracitata, in store e online, potranno partecipare al contest. Il premio, per le tre vincitrici, sarà appunto l’incontro con la trend setter, ambassador del brand ormai da diverso tempo.

Le tre fortunate avranno così la possibilità di chiacchierare con l’influencer e potranno avere consigli e condividere con lei segreti di stile. Una vera e propria occasione per tutte quelle ragazze che sognano di diventare delle vere e proprie icone fashion.

Calzedonia non ha scelto per caso di legare l’iniziativa all’inedita capsule collection. I collant della linea “Wish” non solo sono iper femminili ed elegantissimi, ma contengono dei veri e propri messaggi.

La linea di collant “Wish” di Calzedonia

Queste calze sono un vero e proprio tocco di allegria e freschezza per le vostre gambe. Inoltre, hanno uno stile decisamente unico, grazie alle scritte che li rendono dei veri e propri collant “parlanti”, uno dei must have di stagione.

Calzedonia punta così alla creatività e alla voglia di esprimere se stesse di tutte le donne, che potranno così raccontare la loro personalità anche attraverso i collant.

Le scritte presenti sui modelli proposti dal brand sono varie: da “catching your falling stars” (cattura le tue stelle cadenti) perfetta per le più romantiche e sognatrici, al grande classico “ti amo” in tante lingue diverse.

Ma non è finita qui. Perché Calzedonia propone anche collant con frasi motivazionali, come: “Everyday, life gives you a new occasion. You can call it tomorrow” (Ogni giorno la vita ci regala una nuova occasione. Chiamiamola pure “domani”), per tutte coloro che vogliono portare in giro un messaggio di positività, o “A Wish for you always believe that something amazing is going to happen!” (Ti auguro che possa accadere qualcosa di meraviglioso).

Alla fine, chi meglio di Chiara Ferragni può portare avanti un messaggio di positività? Una donna forte e determinata, che ha creduto nel suo sogno e non ha mai perso di vista l’obiettivo, diventando tra le influencer e imprenditrici più amate al mondo.