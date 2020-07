View this post on Instagram

Which one of these two grapefruits do you like? . Cual de estas dos toronjas te gusta? . . . #grapefruit #toronja #fruit #darkfoodphotography #moodyfoodie #darkfoodphoto #foodphotoshoot #foodbloggerpro #foodphotography #foodstylingandphotography #fotografiagastronomica #photographyfood #hautecuisines #foodphotograph #pinkgrapefruit #darktablemood #thebiteshot #moodyfood #foodtography #pomelo #foodstyling #foodstylist #foodphotoshoot #foodphotographer #foodphotographyandstyling #beautifulcuisines #feedfeed #foodphoto #fruitsphotography

Continua a leggere

Leggi anche I rimedi della nonna contro i dolori mestruali