“Folle è l’uomo che parla alla luna. Stolto chi non le presta ascolto“, dice William Shakespeare in uno dei suoi versi più celebri. Con il suo candore e il suo volto opalescente, la luna affascina da sempre l’uomo, che a lei si rivolge dalla notte dei tempi per rivolgerle i grandi interrogativi della vita. Quante volte, guardando la Luna, ci siamo sentiti parte di qualcosa di infinitamente grande, pur nella consapevolezza del nostro essere mortali. Inutile dire che la luna ci emoziona e fa vibrare le nostre corde più profonde: e – per questo motivo – non vogliamo perderci neppure una luna piena nei prossimi mesi! Ma in che giorno ci sarà la luna piena a gennaio, febbraio e nei mesi a seguire?

Che cos’è la Luna piena

Prima di scorrere le pagine del nostro calendario, ci soffermiamo per qualche istante a riflettere su cosa sia esattamente un plenilunio. Si tratta di una fase della Luna durante la quale l’emisfero lunare illuminato dal Sole è interamente visibile dalla Terra, ovvero quando la Luna si trova in opposizione rispetto al Sole. All’opposto del plenilunio troviamo, invece, il novilunio, ovvero quando il satellite terrestre si trova completamente in ombra.

Per noi che viviamo nell’emisfero boreale, quando la Luna è crescente, la parte illuminata del disco lunare è a destra, mentre quando è calante la parte illuminata è a sinistra. Al contrario di quanto accade nell’emisfero australe!

Quanto passa tra un plenilunio e l’altro

Ma quanto tempo passa tra un plenilunio e quello successivo? Fra due fasi di Luna piena trascorrono in media 29 giorni, 12 ore e 44 minuti. Questo lasso di tempo è chiamato mese sinodico, o lunazione, ed è il tempo che la Luna impiega per allineare nuovamente la sua posizione con il Sole e la Terra. Tuttavia, è bene ricordare che si tratta soltanto di una media, dal momento che, fra due pleniluni, ci sono delle irregolarità nel moto lunare. D’altra parte non bisogna confondere il mese sinodico con il mese siderale, che è il tempo impiegato dalla Luna per ruotare intorno alla Terra, ovvero 27 giorni, 7 ore, 43 minuti e 11,5 secondi.

Luna piena nel 2021

Se l’ultimo plenilunio dello scorso anno è coinciso con la data del 30 dicembre, ecco quando sarà la Luna piena nei diversi mesi del 2021, come indicato dal seguente calendario:

28 gennaio 2021

27 febbraio 2021

28 marzo 2021

27 aprile 2021 (Superluna)

26 maggio 2021 (Superluna)

24 giugno 2021

24 luglio 2021

22 agosto 2021

21 settembre 2021

20 ottobre 2021

19 novembre 2021

19 dicembre 2021

Gli effetti della Luna sul sonno!

Tra realtà e leggenda, si collocano i possibili influssi della Luna piena sulla vita terrestre di animali, piante uomini. Alla Luna infatti è tradizionalmente attribuita la capacità di influenzare molti aspetti della nostra vita: dall’attività ormonale al parto, sino alla regolazione del sonno.

Nello studio “Evidence that the Lunar Cycle Influences Human Sleep” , pubblicato dalla rivista scintifica Current Biology, un gruppo di studiosi del Centro per la cronobiologia dell’Università di Basilea ha sottolineato proprio la capacità delle fasi lunari di influenzare il sonno delle persone, dimostrando che si dorme peggio poco prima, durante e poco dopo la fase di plenilunio, a causa di una variazione dei livelli di melatonina, l’ormone che favorisce il sonno.