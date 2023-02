Buongiorno, mamma! Tre motivi per amare la serie con Raoul Bova

Buongiorno, mamma! è alla sua seconda stagione, che sigilla il grande ritorno di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di Guido e Anna Borghi. Seguiamo sempre con passione la loro famiglia, e ci sono almento tre buoni motivi per amare la serie (tra i titoli più attesi del 2023). Quali? Ve li sveliamo subito!

Perché amare Buongiorno, mamma!

Foto Instagram | @spettacoloitaliano

Se seguite la serie con Raoul Bova dall’inizio, sapete già di cosa stiamo parlando, ma se non avete mai visto Buongiorno, mamma! vi spieghiamo quali sono i tre motivi per amare questa fiction e le sue declinazioni!

Dov’è stata girata la serie? I luoghi della fiction

In onda con la stagione 2, l’attore e la collega Maria Chiara Giannetta ci riportano nella storia della famiglia Borghi, e sapete dov’è girata? Le riprese in esterna della casa dei Borghi sono registrate in una splendida location che si chiama Trevignano Romano, un piccolo comune con una popolazione di circa 5mila abitanti che si trova sul Lago di Bracciano.

Una storia vera…

Il Lazio è la regione in cui si svolge la narrazione di Buongiorno, mamma!, teatro delle vicende che ci portano dentro la trama che racconta di Guido e Anna Borghi. Il racconto è ispirato a una storia vera ed è quella di Angela Moroni, una donna in coma per 29 anni sempre circondata dall’affetto della sua famiglia e di suo marito, Nazzareno.

Misteri, ma anche tantissime emozioni e un cast strepitoso

La storia dei Borghi nella serie Buongiorno, mamma! ci catapulta dentro le dinamiche di una famiglia fuori dal comune, e la stagione 2 in onda dal 15 febbraio 2023 riserva nuovi intriganti misteri e un’altra grande dose di emozioni.

Nel cast della fiction, diretta da Alexis Sweet e Laura Chiossone e scritta da Elena Bucaccio con Lea Tafuri e Leonardo Valenti, oltre ai protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta ritroviamo tutti gli attori più amati della prima stagione: da Elena Funari a Matteo Oscar Giuggioli, Ginevra Francesconi, Beatrice Arnera, Stella Egitto, da Marco Valerio Bartocci a Barbara Folchitto, Filippo Gili, Giovanni Nasta e Federico Cesari.

Ci sono anche alcune new entry come Luca Angeletti, Nicoletta Di Bisceglie,Thomas Santu, Kelum Giordano e Alessandro Cosentini! Insomma, vi abbiamo detto perché guardarla e amarla, quindi cosa aspettate? Siamo certe che non vi pentirete di aver scelto questo titolo.