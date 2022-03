Buddymoon è la tendenza che ti cambierà la luna di miele...

Matrimonio con i tuoi, luna di miele con chi vuoi… Suona più o meno così il leitmotiv della nuova tendenza della “buddymoon“, che spopola all’estero e spazza via il classico viaggio degli sposi dopo il fatidico sì. Cosa succede? Ecco la novità approdata anche in Italia e pronta a farvi dimenticare la romanticissima honeymoon. Ma a patto che siate disposti a cedere parecchi centimetri della vostra intimità…

Scopri la buddymoon, oltre la classica luna di miele

Honeymoon addio, ora c’è la buddymoon! Dimenticate la vecchia luna di miele, la nuova tendenza è il viaggio di nozze di gruppo! Che sia in compagnia di amici o con il resto della famiglia poco importa, il filo conduttore è una vacanza che non è più solo un’esclusiva degli sposi. Interessante? A patto che siate disposti a rinunciare a tutto il romanticismo che la classica luna di miele porta con sé…

Si tratta di una tendenza che all’estero ha già conquistato un buon bacino di fruitori, approdata anche in Italia per consentire a chi si sposa di scegliere se fare un viaggio a due o in gruppo dopo il fatidico sì. Un’idea che sicuramente “sacrifica” quella dose di intimità e passione propria di questo momento chiave del matrimonio, ma che regala sicuramente l’occasione di una gita con le persone care nel segno del divertimento…