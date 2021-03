Una nuova e violenta bufera si abbatte sulla Famiglia Reale d’Inghilterra. E, ancora una volta, al centro dello scandalo c’è lei: Meghan Markle. La moglie del principe Harry, nonché duchessa di Sussex, è stata accusata di bullismo da alcuni ex domestici di Kensington Palace. A ricostruire la vicenda è un articolo del Times che getta ombra e oscurità sulla coppia più chiacchierata del momento, a pochi giorni dalla attesissima intervista con Oprah Winfrey. Insomma, tra il ricovero di Filippo e le vicende controverse di Harry e Meghan, pare che la regina Elisabetta non stia dormendo sonni tranquilli.

Le accuse contro Meghan Markle: dal regalo di nozze al bullismo

Ma quali sono esattamente le accuse? Dal bullismo nei confronti dei domestici della casa reale di Kensington Palace a Londra, agli orecchini ricevuti in dono dal principe saudita Mohammed bin Salman, indossati pochi giorni dopo l’uccisione di Jamal Khashoggi, il giornalista assassinato e fatto a pezzi nel consolato saudita a Istanbul.

Dopo l’articolo di fuoco del Times, Buckingham Palace non ha potuto tacere. “Siamo molto preoccupati per le accuse riportate nel quotidiano ‘The Times’ sulla base di dichiarazioni rese da ex impiegati del duca e della duchessa di Sussex“, fanno sapere da Buckingham Palace con una nota precisando che “il nostro ufficio risorse umane esaminerà le circostanze emerse nell’articolo“.

Era stata accusata di bullismo già nel 2018: la ricostruzione del Times!

Ma non è la prima volta che il Times muove accuse simile si duchi di Sussex. Già nel 2018 Meghan Markle era stata accusata di bullismo, durante la permanenza a Kensington Palace, per aver cacciato due assistenti personali dalla famiglia e minato la fiducia nei confronti di un terzo membro del personale. La documentazione di quanto accaduto sarebbe arrivata in redazione, a tre anni di distanza, da ex collaboratori decisi a far valere la loro ricostruzione della vicenda.

Ma a macchiare la reputazione di Meghan Markle non sono solo le accuse di bullismo, quanto la vicenda sul compromettente regalo di nozze da parte del principe ereditario Mohammed bin Salman. La duchessa avrebbe infatti sfoggiato gli splendidi orecchini in cristallo appena venti giorni dopo l’uccisione del dissidente Khashoggi.

Verità o menzogna?

Eppure c’è chi sostiene che, dietro le rivelazioni scioccanti delle ultime ore, si nasconda lo zampino della monarchia. A corte, infatti, si respira un clima di grande tensione e preoccupazione, in previsione dell’intervista bomba di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, in uscita il 7 marzo.

Gli amici la difendono!

Molti gli amici della duchessa di Sussex che nelle ultime ore hanno pubblicato messaggi di supporto e sostegno a Meghan Markle, accusata di bullismo. “Meghan è sempre stata gentile; la buona volontà scorre nelle sue ossa. Lo so dopo 22 anni di amicizia. Ho visto in prima persona come tratta i suoi amici, le loro famiglie e i suoi colleghi“, ha scritto un’amica. “Se sta guidando, al minimo urto metterà il suo braccio destro davanti a te in un gesto d’amore per garantire la tua sicurezza. Se hai un obiettivo specifico, ti aiuterà ad arrivarci, e le tue passioni diventeranno le sue per tuo conto“, conclude l’amica.