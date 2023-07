Bucato troppo duro per il caldo afoso: i trucchi e i rimedi naturali per asciugamani super morbidi

Gli asciugamani, con i lavaggi, possono perdere la loro morbidezza. Con i seguenti accorgimenti, però, il risultato sarà garantito.

Gli asciugamani appena acquistati sono morbidi e avvolgenti. Sfregare la pelle contro il soffice tessuto è una sensazione bellissima. Con il trascorrere del tempo e l’aumentare dei lavaggi, però, spesso, la stoffa cambia radicalmente. Diventa rigida, piatta e ruvida.

La maggior parte delle persone, decidono di accontentarsi perché gettarla dopo pochi utilizzi appare uno spreco. Con il caldo estivo, la situazione può addirittura peggiorare a causa dei raggi solari. Fortunatamente, ci sono dei piccoli accorgimenti da adottare per evitare che accada tutto questo. Dopo averli messi in pratica, non si correrà più rischio di avere a che fare con asciugamani scomodi.

Preservare la morbidezza degli asciugamani: tutte le mosse da seguire

Gli asciugamani possono essere realizzati con diverse stoffe. Solitamente, però, la spugna di cotone è quella più utilizzata. Subito dopo l’acquisto, hanno una consistenza morbidissima.

Anche se è difficile preservare il tessuto, ci sono delle piccole mosse da tenere a mente che possono modificare la situazione. Si tratta di azioni semplici, economiche e alla portata di tutti. Con un pizzico di attenzione in più, asciugarsi dopo la doccia sarà sempre piacevole.

La prima cosa a cui fare attenzione è la modalità di lavaggio. Un errore in questa fase, infatti, può compromettere il risultato finale. La temperatura della lavatrice non deve superare i 40°C per gli asciugamani colorati e i 60°C per quelle bianchi. Si consiglia di mantenere bassi i giri di centrifuga e di non utilizzare troppo detersivo. Una dose eccessiva, infatti, sarà più difficile da risciacquare. Eventuali residui rimarrebbero tra le fibre della stoffa, impedendo loro di distendersi come in precedenza.

Si possono utilizzare anche dei rimedi naturali per preservare la struttura del tessuto. Si sta parlando di ingredienti largamente diffusi in cucina e che possono essere utilizzati per vari scopi. I più efficaci sono:

Aceto bianco : elimina facilmente le macchie dai tessuti. È utile anche per sgrassare. Ne basta 1 tazzina nella vaschetta dell’ammorbidente per avere il risultato desiderato. Si può associare anche a 1 cucchiaino di olio essenziale

: elimina facilmente le macchie dai tessuti. È utile anche per sgrassare. Ne basta 1 tazzina nella vaschetta dell’ammorbidente per avere il risultato desiderato. Si può associare anche a 1 cucchiaino di olio essenziale Bicarbonato di sodio : ne va inserito 1 misurino nel cestello della lavatrice

: ne va inserito 1 misurino nel cestello della lavatrice Acido citrico: può essere usato come ammorbidente. Per preparare la giusta dose è fondamentale mescolare 150 g della sostanza con 1 litro d’acqua e 10 gocce di olio essenziale

A questo punto, non bisognerà fare altro che mettere ad asciugare gli asciugamani. La luce diretta del sole va assolutamente evitata. Meglio posizionare lo stendino in una zona fresca e ventilata.