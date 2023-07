Bruciare calorie e aumentare i muscoli con il metodo Emom: come funziona

Il metodo Emom è un protocollo di allenamento che permette di aumentare il volume muscolare e continuare a bruciare calorie anche a riposo.

Il metodo perfetto per perdere peso e rinforzare il corpo andando a tonificare i muscoli e quelle aree tipicamente critiche come i glutei, le cosce e la pancia.

Nelle donne sicuramente l’attività muscolare è sempre relativa durante gli allenamenti quando si punta molto ad un programma di tipo aerobico, in questo caso però la struttura del piano è molto differente.

Metodo Emom: che cos’è e come funziona

Il protocollo Emom si basa su un allenamento che viene strutturato per la muscolatura, quindi si può applicare al crossfit, al fitness o al body building. È una validissima alternativa sia in termini energetici per il consumo calorico che per migliorare proprio la struttura fisica e quindi anche i muscoli. Si tratta dell’Each Minute On Minute ovvero ogni minuto, al minuto. Questo sistema funziona quindi sul minuto, quindi su un conteggio di 60 secondi esatti. Tale dettaglio è imprescindibile quindi bisogna fare molta attenzione, ovvero un minuto di allenamento intenso, uno di recupero e così via.

Il metodo ad alta intensità ha molta potenzialità per ogni tipo di fisico perché aumenta la forza muscolare, migliora la resistenza e in generale la struttura del corpo quindi che si tratti di un fisico in sovrappeso o di una persona magra ci sono sempre enormi benefici. Le specificità dipendono dagli obiettivi che si vogliono raggiungere se solo perdere peso oppure tonificare o avere una muscolatura molto definita. Le regole però sono due: allenamenti ad alta intensità e ripetuto nel tempo. Ovviamente se vengono fatti saltuariamente non c’è alcun beneficio per il corpo. Si può scegliere tra quelli a corpo libero, quelli metabolici oppure aerobici, anche se si è principianti.

Si scelgono degli esercizi, ad esempio per le gambe e per le braccia oppure per la pancia e la schiena e si eseguono a ritmi ripetuti di 60 secondi per circa 5 volte. Chi inizia può anche partire da una ripetizione da 3 volte. Questo tipo di attività è pensata molto bene per coloro che vogliono dimagrire, è dimostrato infatti che sessioni anche brevi ad alta intensità ripetute nel tempo offrono risultati sorprendenti per il corpo.

Un esempio di allenamento per principianti consiste in esercizi da 1 minuto ad esempio: 10 squat, 10 push up, 10 plank, 10 sit ups. Ripetutamente per cinque volte. Per chi si trova in uno stadio avanzato invece 1 minuto di 15 squat, 10 pushups, 15 sit ups, 10 burpees, 15 squat jumps.