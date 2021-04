Britney Spears è al centro di una lunga e dolorosa battaglia locale con il padre James per la gestione del suo patrimonio. Tra documentari che spietatamente raccontano la sua ascesa e caduta, e fan così tanto preoccupati per lei da lanciare in movimento Free Britney, la cantante ha deciso di rassicurare tutti tramite il suo profilo Instagram.

Briteny utilizza i social in maniera molto spontanea, pubblicando foto casalinghe, immagini ispirazionali e coreografie personali, e questa volta li ha sfruttati per condividere un video realizzato nel 2020 per il progetto Rose, ancora totalmente inedito, aggiungendo di avere moltissimo materiale e di essere felice di condividerlo con tutti coloro che sono empatici con lei e che si preoccupano del suo benessere, sentendosi lusingata.

Britney al lavoro su un nuovo progetto

Il post della Reginetta del Pop sembra un messaggio diretto a tutti i sostenitori del movimento Free Britney, sempre più in agitazione per la condizione psicologica ma anche professionale di una delle cantanti americane più celebri in assoluto.

Briteny negli ultimi anni ha visto la sua carriera subire una battuta d’arresto a causa di tutte le questioni legali che ruotano intorno alla sua vita. L’ingerenza del padre nella gestione dei suoi beni, l’ha portata tempo fa a decidere di non esibirsi più in pubblico finché il padre non perderà il ruolo di suo tutore.

Ora però ha voluto confermare l’esistenza di un progetto inedito al quale sta lavorando da tempo: nonostante il documentario Framing Briteny Spears l’abbia fatta piangere, come ha confessato lei stessa in un post su Instagram, nonostante le difficoltà del momento lei non si ferma e i fan possono stare tranquilli.