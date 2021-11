Se Bradley Cooper ci ricasca... il ritorno di fiamma è servito!

Poche ore fa le lacrime di Lady Gaga per lui, commossa nel ricordo della loro brillante intesa sul set di A Star is born, ora gli scatti che fanno il giro del pianeta e ci mostrano un Bradley Cooper… so romantic al fianco della sua celebre ex, Irina Shayk! Se l’attore ci ricasca, come il servizio del Daily Mail sembra suggerire, il ritorno di fiamma è servito! Online le foto che hanno riacceso le speranze di milioni di fan…

Bradley Cooper e Irina Shayk insieme a New York

Il divo di Hollywood Bradley Cooper e la top model Irina Shayk, la cui love story si è interrotta nel 2019 dopo quasi 5 anni d’amore e una figlia, sono stati pizzicati insieme dal Daily Mail, durante quella che ha tutta l’aria di una romantica passeggiata a due nel cuore di Manhattan. A spasso a braccetto, complici e sorridenti, grande assente la loro Lea De Seine, nata nel marzo 2017. Ed è proprio questo a suggerire che sì, potrebbe davvero essere scoccata (ancora) la scintilla!

La (ex?) coppia non sembra aver mai serbato rancori reciproci dopo il chiacchierato addio di qualche anno fa, e per entrambi non ci sarebbero stati amori importanti a seppellire quel pacchetto di sogni che i fan hanno sempre investito sul loro rapporto. Ora, dopo la scelta di stare vicini per il bene della loro bambina, potrebbe davvero esserci di più (nonostante né l’uno né l’altra abbiano confermato). Non ci resta che stare a guardare…