Brad Pitt ci lascia senza parole: è lei la nuova fiamma?

Mentre tutto il mondo parlava di una liaison tra Brad Pitt e Emily Ratajkowski – che pare invece del tutto concentrata su un altro -, il divo di Hollywood si sarebbe tenuto per sé il vero amore. Un rapporto segreto, segretissimo fino a poche ore fa, che ora inizia a far capolino tra le colonne delle cronache rosa lasciandoci senza parole. Sapete chi sarebbe la nuova fiamma dell’attore? Ora vi raccontiamo cosa è emerso…

Chi è la donna pizzicata con Brad Pitt…

Foto Getty Images | Carlos Alvarez – Brad Pitt

Avete presente quel gossip su Brad Pitt e Emrata? Bene, dimenticatelo alla svelta: le cronache rosa ora sono in tilt per una “nuova fiamma” pizzicata al fianco dell’attore e stavolta, garantiscono i rumors, sarebbe vero amore.

Ma chi è la donna che avrebbe stregato il divo più amato di Hollywood? Secondo il Daily Mail, si tratta di una 29enne con un passato sentimentale non proprio ignoto alla galassia dei vip.

Il suo nome è Ines de Ramon e i paparazzi l’avrebbero beccata insieme a Brad Pitt durante un concerto del 13 novembre scorso. I due avrebbero deciso di dedicarsi una serata a due per seguire il live di Bono, ma i flash li avrebbero subito immortalati pronti a restituire al gossip l’ombra di una nuova favola rosa!

Ines de Ramon avrebbe contatti con Hollywood, ma nella sua storia non c’è un ruolo nel mondo dello spettacolo. Laureata all’Università di Ginevra in Economia aziendale, parla diverse lingue e ha lavorato per importanti brand di gioielli. Adesso, però, secondo le indiscrezioni lavorerebbe addirittura nell’entourage della star… La mansione? Ancora è mistero.

Brad Pitt non sarebbe il primo “famoso” nel cuore di Ines de Ramon, in passato legata a Paul Wesley di The Vampire Diaries. Era sua moglie, e si sarebbero separati pochi mesi fa dopo circa 3 anni di matrimonio…

Se sperate di trovare indizi in più sul suo conto online, forse i social vi lasceranno a bocca asciutta: pare che Ines de Ramon abbia deciso di blindare il suo account Instagram appena la voce sulla sua liaison con Brad Pitt ha iniziato a fare il giro del globo.