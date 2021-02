Off White, marchio dello stilista statunitense Virgil Abloh, è uno di più interessanti del momento per le sue tante collaborazioni e le sue collezioni fluide tra maschile e femminile. Nella collezione Primavera/Estate 2021, recentemente presentata ovviamente on line, uno degli accessori protagonisti è stata la borsa Burrow, che ovviamente non è passata inosservata.

Si tratta della naturale evoluzione della collezione Primavera/Estate 2020, dove l’attenzione era stata tutta per borsa Meteor: i buchi si rifacevano ai crateri lunari, per un design davvero particolare. Questa volta il medesimo stile è stato reinterpretato e aggiornato, per un modello che questa primavera sicuramente vedremo indossato da tutte le it-girl.

Burrow Bag: un design davvero unico

La Burrow è disponibile in due dimensioni: Burrow-22 è più grande ed è possibile sceglierla in nero, bianco, rosso, marrone cammello e giallo; ha la chiusura con patta e una fibbia esagonale sulla tracolla regolabile. Burrow-15 è invece la versione pochette (nera o marrone) da portare a mano con una catenelle, con chiusura a zip e fascetta e logo decorativi.

Entrambe le versioni della borsa hanno un tasca interna per riporre cellulare e documenti, sono in pellame pregiato e rifinite a mano.

In questa nuova stagione di it-bag, pronte ad affiancarsi ai modelli classici e senza tempo, Burrow è perfetta per chi cerca un pezzo da collezione particolare e contemporaneo.

A renderla davvero particolare e ricercata, sono la forma e i dettagli che ricordano il formaggio: un’ispirazione innovativa, Abloh ha davvero osato per creare la nuova borsa cult della primavera.

Per ora è disponibile esclusivamente online, ma presto sarà presente nei negozi fisici. E per chi si è innamorato di questo design così interessante, ci sono già buone notizie: il mese prossimo verrà presentata la Burrow versione tote bag per chi vuole una borsa capiente da tutti i giorni ma di alta qualità.