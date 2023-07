Borsa frigo, come igienizzarla in modo naturale: torna fresca e pulita

In estate la borsa frigo è essenziale per le nostre giornate in spiaggia: ecco come igienizzarla in modo naturale e farla tornare come nuova.

Abbiamo atteso con trepidazione la bella stagione per goderci del tempo all’aria fresca, che si tratti di trascorrere le nostre giornate in spiaggia, a fare escursioni o un semplice pic-nic. L’organizzazione è fondamentale: avere il pranzo già pronto, le bibite, gli spuntini, ci permette di pranzare fuori e non doverci preoccupare della cucina. Indispensabile, ovviamente, è la borsa frigo: occhio, però, occorre pulirla con cura dopo l’uso. Come igienizzarla usando ingredienti naturali?

Pensiamo al fatto che al suo interno riponiamo cibi e bevande, che ovviamente finiscono per sporcarne l’intero. Ma anche a dove la poggiamo: sul terreno, sulla sabbia, insomma, le riduciamo proprio male. Per evitare rischi alla salute, con il proliferare di germi e batteri, igienizzarla spesso è essenziale.

Igienizzare la borsa frigo in modo naturale: cosa usare

Possiamo affidarci ai classici detergenti, ovviamente, ma come sempre ci sono anche delle alternative naturali che non ci costano un soldo e sono ugualmente efficaci. Alcuni, in particolare, li conosciamo bene e li abbiamo tutti in casa.

Per realizzare il nostro prodotto casalingo ci occorre della semplice acqua e del bicarbonato di sodio. Per aggiungere anche un tocco di profumo possiamo servirci di un olio essenziale a nostro gusto, come quello al limone o di tea tree. In alternativa anche le bucce di agrumi andranno benissimo, da grattugiare e aggiungere al composto.

Mescoliamo circa un litro di acqua con quattro o cinque cucchiai di bicarbonato e amalgamiamo il tutto fino a quando i due ingredienti non saranno perfettamente mischiati. Uniamo quindi due o tre gocce dell’olio scelto e lasciamo macerare qualche minuto. Procediamo quindi a riversare all’interno di un vaporizzatore, un classico spruzzino.

Dopo aver eliminato lo sporco superficiale con della carta assorbente dall’interno e dall’esterno della borsa, come granelli di sabbia, briciole e simili, andiamo a spruzzare il composto. Possiamo usarlo sia dentro che fuori. Lasciamo agire per cinque o dieci minuti, prima di procedere a ripulire con un panno in microfibra o un panno pelle.

Non dimentichiamo punti come cerniere o eventuali guarnizioni, così come gli angoli e i manici. Se la borsa frigo dovesse risultare umida a questo punto possiamo semplicemente metterla ad asciugare all’aria aperta per qualche minuto. Di nuovo pronta all’uso, disinfettata e splendente: non avremo di che preoccuparci.