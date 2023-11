Borsa autunnale super chic con la tecnica del fiocco: con 3 mosse ecco come la trasformi

Questa borsa è super chic grazia alla tecnica del fiocco. Di cosa si tratta? Ecco il trucchetto in tre mosse per trasformarla ed essere alla moda.

La borsa è uno degli accessori più utilizzati dalle donne perché è molto utile per portare con sé i trucchi, cosmetici e tanti altri oggetti di bellezza femminili. Molte donne ci tengono tantissimo ad avere borse cool e alla moda e tantissime spendono molti soldi per accaparrarsi questo accessorio. Ci sono, infatti, bag che costano anche migliaia di euro e poche donne sono frenate dal costo quando devono acquistarle.

Non tutte sanno però che non serve spendere tanti soldi per comprare una nuova borsa. Bastano pochi accorgimenti per rendere questo accessorio chic, alla moda e prezioso. Spesso nel nostro guardaroba ci troviamo tantissime borse accumulate e che non utilizziamo più, perché sono passate di moda o perché ci siamo stancate di utilizzarle dopo un paio di volte. Queste potrebbero essere rinfrescate con la tecnica del fiocco. Bastano tre mosse per rendere una vecchia borsa un capo chic, ma come?

Il tutorial per rendere la tua borsa autunnale super chic

Non serve spendere soldi per comprare la tua borsa elegante e chic, ma basta un solo accessorio per impreziosirla e renderla più moderna e alla moda. Su Tiktok sta girando un tutorial interessante, che ci aiuta a trasformare completamente una borsa che non ci piace più in una bag che le nostre amiche invidieranno. E’ un trucchetto semplice che sta diventando virale sui social e che sta letteralmente facendo impazzire giovani e meno giovani.

Basta soltanto un foulard per trasformare una borsa in un accessorio davvero chic. Su TikTok il video spiega come legare la sciarpetta partendo dal manico della borsa, per poi intrecciarlo da una parte. Successivamente fai in modo di far finire il nodo con un bel fiocchetto. Questa tecnica conferisce maggiore eleganza alla borsetta, ma puoi anche fare un fiocco più morbido o più grande. Un trucchetto che non costa nulla, ma che rende la tua borsa che non usavi più un accessorio di lusso e all’ultima moda. Le tue amiche sicuramente non saranno in grado di distinguere la tua borsa low cost da quelle delle migliori marche pubblicizzate dai magazine di moda.