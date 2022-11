Meafarma.it: sulla farmacia online boom di vendite per make-up e prodotti per la cura del corpo

Da quando la classica farmacia ha oltrepassato i confini territoriali, per approdare nel più innovativo contesto digitale, ha aperto le porte a un’utenza sempre più ampia, confermandosi come un punto di riferimento per la salute e la bellezza a tutto tondo.

Anche la successiva intuizione di proporre la dermocosmesi all’interno dei cataloghi degli e-commerce farmaceutici si è rivelata vincente, così come conferma il boom di vendite di prodotti per il make-up e la cura del corpo segnalato nell’ultimo anno da Meafarma.it.

Bellezza, salute e make up: su Meafarma.it la risposta più completa per le beauty addicted

Il motivo che spinge ad acquistare prodotti di bellezza in farmacia è da ricercarsi prevalentemente nella consapevolezza di potervi trovare cosmetici di qualità e tutta l’assistenza del caso.

Digitalizzando questa esperienza e proiettandola online, MeaFarma ha dato vita a un portale contenente una vasta offerta di cosmetici provenienti dalle più esclusive realtà del comparto beauty. Il tutto mettendo a disposizione un customer care con cui usufruire della professionalità di farmacisti altamente qualificati.

Nel dettaglio, sullo store dell’e-commerce farmaceutico è possibile acquistare prodotti per il make up come basi illuminanti, correttori stick ad alta coprenza e fondotinta adatti a tutti i tipi di pelle, da quelle ipersensibili o delicate a quelle più mature o con particolari esigenze di idratazione.

Naturalmente, è presente anche un’area tutta dedicata ai migliori trattamenti per capelli, fondamentali per sfoggiare una capigliatura sana, oltre a una sezione di prodotti per il benessere delle mani e dei piedi, a cui si aggiunge una vasta gamma di articoli di bellezza che comprendono sia trattamenti antirughe con acido ialuronico sia creme idratanti a base di vitamine e oli pregiati.

MeaFarma: il benessere della donna in ogni fase della vita

MeaFarma opera da sempre ponendo la massima attenzione alle tematiche inerenti la bellezza, la salute e la prevenzione. Anche per questo è uno dei canali più gettonati per l’acquisto di quei prodotti dell’healthcare particolarmente adatti alla salute della donna, come gli alimenti speciali, necessari per far fronte a particolari esigenze nutritive, o gli integratori, fondamentali per inserire nella dieta alcune particolari sostanze nutritive.

Tra questi, i vitaminici e multivitaminici, prebiotici e probiotici nonché integratori alimentari per compensare gli squilibri della menopausa, ai quali si aggiungono i prodotti da assumere prima e durante la gravidanza, per far sì che la futura mamma possa beneficiare di uno stato nutrizionale adeguato a colmare eventuali carenze che potrebbero mettere a rischio il benessere del nascituro.

Ma ponendosi come presidio online per tutte le tematiche inerenti al benessere della donna, Meafarma.it è anche uno dei contenitori farmaceutici online più completi per quanto concerne gli articoli dedicati alle prime esperienze con la maternità e l’allattamento: un aiuto essenziale in quello che è da sempre uno dei momenti più delicati della vita di una donna e che necessita dei giusti supporti per poter essere vissuto appieno.

L’attenzione alla cosmesi e al benessere ha quindi permesso a Meafarma.it di diventare uno dei punti di riferimento per tutto ciò che concerne la salute dell’ecosistema femminile.

Un risultato che ha contribuito anche al raggiungimento di nuovo traguardo per quello che riguarda il fatturato, con l’e-commerce che ha recentemente superato i 6 milioni di euro, con prospettive piuttosto floride di crescita anche per quello che riguarda il futuro.