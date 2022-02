Bonus psicologo 2022: cos'è e come funziona

Bonus psicologo 2022: sapete cos’è, come funziona e come fare per ottenerlo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla misura entrata nel decreto Milleproroghe e pensata come incentivo per combattere stress, ansia e depressione per chi ha avuto contraccolpi psicologici durante la pandemia.

Cos’è il Bonus psicologo e come funziona

Arriva il bonus psicologo, pronto, almeno su carta, a dare un sostegno economico a chi ha necessità di combattere stress, ansia o depressione. La nuova misura consiste in un assegno fino a un massimo di 600 euro all’anno per fruire del supporto psicologico di uno specialista privato. Per il 2022 stanziati 10 milioni di euro, a cui si sommerebbe una cifra di pari entità per il reclutamento di professionisti.

Il bonus è un contributo per le spese di psicoterapia ed è stato approvato ne corso della votazione sugli emendamenti al Milleproroghe. Vediamo chi potrà richiederlo e come fare domanda.

Come richiedere il Bonus psicologo 2022

Con la misura si potrà ottenere un contributo fino a 600 euro a persona per le spese di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti all’albo degli Psicoterapeuti.

Si prevede una copertura per 12 sedute, ma chi può ottenerlo? Il bonus è destinato a chi ha Isee inferiore a 50mila euro e, sulla base dei calcoli condotti dal Governo, la platea di potenziali beneficiari è di circa 16mila persone.

Come fare domanda? Le istruzioni su come fare richiesta saranno rese note in un decreto che sarà pubblicato entro 30 giorni dall’ok al Milleproroghe. Il documento chiarirà modalità di presentazione delle istanze, importo e requisiti di reddito specifici per ottenerlo.