Bonus Figli da 950 euro: la fascia di età per ottenerlo e la guida pratica alla domanda

Un incentivo del valore di 950 euro per ogni figlio a carico. Come funziona questo bonus e quali sono i requisiti per ottenerlo?

Accompagnare un figlio nel suo percorso di vita richiede, oltre all’amore e al supporto costante, un grande impegno dal punto di vista economico. Sin dai suoi primi giorni di vita, un figlio necessiterà di una fitta serie di beni e servizi ai quali non sarà possibile rinunciare; analogamente ed in molti casi, il sostegno economico potrebbe rivelarsi necessario anche dopo la maggiore età.

Per esempio, nel caso in cui un figlio prosegua nel suo percorso di studi e sia ancora a carico della famiglia. In tale contesto esiste un bonus davvero interessante, un aiuto del valore complessivo di 950 euro rivolto ai figli in un particolare momento della loro vita. Scopriamo di che cosa si tratta e cosa bisogna fare per ottenerlo.

Bonus figli da 950 euro, requisiti per richiedere l’aiuto economico

Come dicevamo gli aiuti economici rivolti ai figli non riguardano solo la prima fascia di età ma possono essere previsti anche dopo il superamento dei 18 anni. Proprio come accade con questo bonus, rivolto ai figli a carico che abbiano compiuto 21 anni, sia che abitino ancora con i genitori, sia che vivano in autonomia. Particolarità di questa forma di aiuto è, inoltre, che i 950 euro non vengono erogati direttamente ma se ne potrà beneficiare sotto forma di detrazione fiscale.

L’incentivo viene, infatti, a concretizzarsi mediante una importante riduzione delle imposte, traducendosi in un rimorso fiscale. In precedenza le detrazioni per figli a carico non guardavano all’età, oggi le cose sono diverse in quanto è stato introdotto, fino ai 21 anni, l’Assegno Unico che è andato ad inglobare le altre agevolazioni in un unico strumento economico.

Per poter essere considerati ‘a carico’, gli over 21 non devono avere più di 24 anni e devono essere titolari di un reddito non superiore a 4000 euro. Oppure, nel caso abbiano più di 24 anni, il reddito non dovrà superare i 2.840,51 euro. Se i figli sono più di uno le detrazioni vengono applicate moltiplicando per il numero di figli l’importo. Infine, è bene ricordare che le detrazioni per figli a carico possono essere ottenute in sede di conguaglio mediante il modello 730 oppure mensilmente attraverso una costante erogazione in busta paga, previa compilazione annuale del modulo per ottenere in tal modo le detrazioni.